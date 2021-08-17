吳亦凡被捕｜都美竹點讚官方通報　強姦案情嚴重者最高可判死刑

內地藝人吳亦凡於8月16日被北京警方通報涉嫌強姦罪被批准逮捕，該事件的起始爆料者19歲女孩都美竹點讚官方微博通報，曾一度有中國娛樂圈「頂流」之稱的吳亦凡被網友調侃，以後就是普法欄目「頂流」了。



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8月16日，據北京市朝陽人民檢察院官方微信號「朝檢在線」通報，北京市朝陽區人民檢察院經依法審查，對犯罪嫌疑人吳某凡以涉嫌強姦罪批准逮捕。

都美竹微博點贊顯示，都美竹讚了這條微博。此前7月18日，19歲大一女孩都美竹爆料在微博爆料吳亦凡「選妃」式誘姦未成年，以各種方式物色、誘騙年輕女性發生關係，該事件隨即引發輿論轟動。

7月31日晚，北京市公安局朝陽分局發布通報，吳亦凡涉嫌強姦罪被刑事拘留。

網友評價吳亦凡事件：

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就在8月15日前後，內地律師還指出，吳亦凡被刑拘已超過14天，這已超過拘捕時間節點，證明案情更為複雜嚴重。

當時分析稱，一般來說，公安機關對涉嫌刑事拘留的人拘留期限是14天，對流竄作案、多次作案、結夥作案的重大嫌疑分子，最長拘留天數是37天。吳亦凡很有可能是第二個時間節點這種情況，案情十分嚴重。

吳亦凡8月16日被捕後，有內地律師表示，根據《刑法》規定，吳亦凡加拿大籍身份無法免罪，若其構成強姦罪，在中國服刑後，可對其適用驅逐出境。據悉，強姦罪一旦構罪，輕則3至10年有期徒刑，若情節嚴重則可判10年以上直至死刑。

吳亦凡曾在中國網絡一度被視為娛樂圈「頂流」，人氣頗高。不過他近期被網絡爆料私生活混亂，涉嫌吸毒、強姦、猥褻未成年後，引發網友強烈不滿，粉絲也紛紛脱粉。

吳亦凡被捕後，有網民調侃其將成為央視《焦點訪談》《今日說法》《法治在線》《天網》等普法欄目「頂流」。