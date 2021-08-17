吳亦凡霍尊張哲瀚連環出事　由性醜聞到精日的貴圈真亂｜時事焦點

近月，內地娛樂圈多名藝人捲入風波。鄭爽陷入代孕棄養風波兼涉嫌逃稅事件發生後不過數月，即爆出震驚華人世界的吳亦凡涉強姦案。此外，霍尊遭指控約炮出軌後即宣布退出演藝界，張哲瀚精日風波極速發酵，也引發廣泛關注。

究竟這一輪「貴圈真亂」的來龍去脈如何？各人因為何種原因陷入風波？官方又發表過甚麼意見？本文將為大家一一講解。



【相關圖輯】美國找代母生B卻棄養遭央視重批 一個圖輯看清鄭爽代孕風波（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

鄭爽陷代孕棄養風波 再被揭涉逃稅

本年第一位捲入風波的著名藝人為鄭爽。鄭爽於2009年因出演《一起來看流星雨》而被觀眾所知，她於本年初被爆出「代孕棄養」的醜聞後掀起軒然大波。當時鄭爽被踢爆與前男友張恒赴美找代母秘密生子，網上流傳的錄音更聽到鄭爽一家在代母懷孕期間曾有棄養念頭。事後鄭爽形象跌落谷底，不但其代言的品牌迅速「割席」，廣電總局更明言要「封殺」。（點擊閱讀相關文章）

張恒其後更於4月曝光與鄭爽和鄭爽父母的微信聊天記錄，牽涉出鄭爽賺取1.6億元（人民幣．下同）天價片酬，卻為了偷稅避稅而簽訂「陰陽合同」。事後上海市稅務局及北京廣電局表明正在調查核實，國家稅務總局更發出通報，表示高度重視，已要求上海等相關稅務機關通過「陰陽合同」等方式涉嫌偷逃稅行為依法依規進行嚴肅查處。（點擊閱讀相關文章）

吳亦凡涉強姦震驚華人世界

鄭爽事件發生後不過數月，華裔明星吳亦凡涉嫌強姦的風波震驚了華人世界。這次風波始於今年7月初起，19歲女子都美竹指控吳亦凡以「MV選女主角」、「工作室簽約新人」的藉口邀請參加酒局，並乘機灌醉誘姦多名女性，再對她們說「我會對你負責」等甜言蜜語。都美竹更聲稱，事件中有2名未成年女生，包括自己在內共有8名受害人。至8月16日，北京市朝陽區人民檢察院經對吳亦凡以涉嫌強姦罪批准逮捕。

+ 13

隨著吳亦凡事件發酵，事件的受關注度很快遠超一般娛樂新聞，明星的道德問題再次成為社會議題，多家官媒紛紛發聲表達意見。央視網發表題為《藝人不僅是一種職業更是巨大責任》的評論稱，做藝先做人，做人德為先。藝人們應始終以此為從業的基本準則，讓自己成為一個具有真善美內核的倡導者、踐行者和示範者。（點擊閱讀相關文章）

新華社的評論文章更直言，近年來，一些流量明星作為公眾人物因為打架鬥毆、嫖娼、吸毒、代孕、強姦等，造成極為惡劣的社會影響。吳亦凡事件應成為演藝界的一次警鐘，國內娛樂圈存在的畸形生態該徹底整治了。（點擊閱讀相關文章）

+ 8

此外，官媒也批評「畸形粉圈」傷害了未成年人。網上流傳多張吳亦凡粉絲群的聊天記錄，顯示不少人竟然討論要如何「解救」偶像。對此，央視網在新一篇評論中矛頭直指「飯圈文化」，認為部分年輕人為追星耗費巨大的人力、財力、精力，更為了「捍衛愛豆」令網絡暴力事件頻現，「諸如此類極端現像都讓追星變了味，價值觀失了准，公序良俗和社會倫理也被拋到了腦後，有些已經涉嫌違法」。評論稱，此類「畸形粉圈」對年輕人，尤其是價值觀尚未成型的未成年人傷害巨大，「我們認為，必須盡快淨化飯圈生態，矯正畸形追星」。（點擊閱讀相關文章）

霍尊遭指控約炮出軌 數日即宣布退出演藝界

正當吳亦凡事件仍在發展之際，內地男歌手霍尊的醜聞被曝光。事緣在8月10日，霍尊前女友陳露發長文講述與霍尊的九年感情，表示自己被單方面分手，霍尊還對自己進行了冷暴力，並指出霍尊曾約炮、出軌。（點擊閱讀相關文章）

陳露發表千字長文，控訴霍尊涉嫌戀愛期間出軌（點圖放大）：

+ 18

霍尊事件的受關注度雖不及吳亦凡事件，不過官方仍有就此事發聲。中國文化管理協會網絡文化工委指出，《演出行業演藝人員從業自律管理辦法》規定，演藝人員不得違背倫理道德或者社會公序良俗，造成嚴重不良社會影響，否則協會將協同各行業聯合抵制。

最終，霍尊於8月14日透過工作室發長文回應事件經過，並宣布退出演藝界。（點擊閱讀相關文章）

張哲瀚精日風波極速發酵

而在吳亦凡事件發生後，「張哲瀚精日風波」即最受人關注。在臨近二戰日本投降76周年紀念日之際，張哲瀚被爆曾到包括靖國神社、乃木神社在內的多個日本神社，還在微博發過日本軍旗，他迅即被網友批評是精日分子。（點擊閱讀相關文章）

+ 2

張哲瀚在短時間內為此發布聲明道歉，並指自己對當地歷史知識欠缺，強調自己不親日，深愛自己的祖國。即使如此，官媒仍對他重拳出擊，例如《人民日報》指張哲瀚身為公眾人物，對歷史常識如此匱乏，對民族苦難渾然不覺，「太不應該」。《人民日報》更指，「事關民族大義，不容任何試探，更不容有任何挑戰。若明知故犯，就得付出沉重代價」。（點擊閱讀相關文章）

「割席潮」更令張哲瀚陷入被封殺的邊緣。不僅張哲瀚及其工作室微博被禁言，多個品牌商也宣布與張哲瀚解除合作關係，其主演的電影《維和防暴隊》也表示即日起終止合作。（點擊閱讀相關文章）

官媒批明星火鍋店「割韭菜」亟待監管

除了個別藝人的行徑受到批評外，藝人涉足飲食業等問題也受到關注。近日，有微博博主暗訪了內地男星鄭愷有份投資的火鍋店「火鳳祥」一家門店，發現使用的鵝腸中殘留排泄物、黃喉變質、生菜回收等問題。火鳳祥就此發致歉公開信，稱公司已成立督查小組，對全國範圍內所有門店進行核查，確定涉事門店後，將對涉事門店做出立刻停業整頓、處罰、開除涉事崗位負責人等處理。（點擊閱讀相關文章）

內媒分析明星火鍋店的營利模式，指出加盟費才是盈利的重點火鳳祥，圖為火鳳祥官網有關加盟的內容。（網頁截圖）

官媒人民網於8月2日題為「財經觀察：未經備案就開放加盟 明星火鍋店正在『割韭菜』」的報道指，這些打著「加盟」旗號的明星火鍋店，多數都沒有按照《商業特許經營管理條例》的相關規定進行備案，「翻車」事件頻發。食品安全存隱患、未經備案就開放加盟的明星火鍋店亟待監管。（點擊閱讀相關文章）