中國陸軍首支女子導彈連結束新兵訓練　赴西北大漠展開實彈任務

中國軍方近年來逐漸增加對女兵日常訓練的報道，更引進美女記者一線報道，民眾對軍事動態關注度隨之提升。據解放軍軍事視頻網站中國軍視網周二（17日）報道，陸軍第75集團軍某防空旅女子導彈連，首批春季入伍的新兵們結束三個月的新兵訓練生活，並到大漠展開實彈任務。



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公開資料顯示，解放軍陸軍第75集團軍某防空旅發射制導連組建於2013年3月，是陸軍首支女子導彈連，也是陸軍最早成建制的女子戰鬥連隊。

結束新兵訓練生活後，這批女兵隨後進入專業訓練階段，跟隨連隊奔赴西北大漠展開野外駐訓，進行實彈發射任務。

據稱，目前除了火箭軍，中國人民解放軍陸軍、海軍、空軍、武警部隊各有一批「娘子軍」成建制擔負作戰任務和特警任務。

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就在今年7月，中國南疆軍區某合成團成立了中國首個女子坦克班；2013年3月，解放軍第一支女子特戰連在原北京軍區第38集團軍某特戰旅成立；1995年6月，第一支海軍女子陸戰特遣隊成立；1991年7月成立第一支女子空降隊；1984年中國人民武裝警察部隊「女子擒敵班」成立。

中國軍方近年來逐漸增加對女兵日常訓練的報道，解放軍招收女兵似亦比以往數量增加，隨着現代化作戰方式的不斷變化，女兵再解放軍隊伍中的比例也發生變化。有軍事專家表示，越來越多的女性進入作戰崗位，是訊息化戰爭發展的趨勢，是世界各國軍事人力資源配置的潮流。