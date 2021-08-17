美國參議員聲稱3萬美軍駐台　胡錫進：若屬實將觸發解放軍武統

美國國會參議院的共和黨資深參議員康寧（John Cornyn）發布帖文表示美國現今在台灣有多達3萬的駐軍。

對此，官媒《環球時報》總編輯胡錫進指出，如果此消息為真，中國政府和中國人民決不會接受，並且相信中共會立刻動用《反分裂國家法》，以戰爭方式消滅、驅逐在台的美國軍隊，同時武力收復台灣。



美國共和黨資深參議員康寧（John Cornyn）在推特（Twitter）貼文，意外爆料美國在台灣駐軍三萬人，引發各界議論。（Twitter@ Senator John Cornyn）

胡錫進表示，美國在台駐軍嚴重違反中美建交協議，以及中美之間所有政治文件，除嚴重違背國際法外，也嚴重違背美國國內法。這等同於台灣實施軍事入侵和佔領，是對北京當局的宣戰行為。

但胡錫進也注意到，該項駐軍訊息發布後，立刻有人指出錯誤，因為其嫁接中美建交前美軍駐台狀況，並轉換成今日數字。據維基百科顯示，美在台駐軍的最高峰是1968至1970年期間，當時達到了約3萬人。

與此同時，胡錫進指出，有中國大陸學者接受「環時」採訪時，表示懷疑科尼是在故意滋事，可能想試探中方對美軍在台駐軍訊息的反應。如果是後者，同樣不可接受。

胡錫進表示如果真有美軍駐台，嚴正要求美台雙方進行解釋，否則已觸犯底線，中共將動用武力解決台灣問題。（視覺中國）

所以，胡錫進認為應「嚴正要求」美國政府立即對康寧參議員的帖文做出解釋，也要求台灣官方立即作出解釋。假如的確有3萬美國軍隊，哪怕數量少於該數字的美國軍隊在台駐紮，也是突破底線的超級嚴重事態。

胡錫進表明那些美軍必須立即限時無條件撤出，美國政府和台灣都要為此公開道歉。否則，全面的台海戰爭將迅速爆發，中國人民解放軍必將消滅驅逐美軍，解放台灣，一勞永逸地解決台灣問題。

最後，胡錫進強調，美在台駐軍不能觸碰的底線。同時也是全體中國人民的堅定意志。中國政府和中國軍隊會堅定地與全中國人民站在一道，捍衛中國領土主權，堅決消滅、驅逐任何侵犯中國領土的外國軍隊。