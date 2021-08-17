教育雙減｜北京出台具體措施　所有校外培訓機構須建立「黨組織」

北京市政府新聞辦公室周二（17日）舉行新聞發布會，介紹北京市的教育「雙減」措施，以及新學期工作重點情況。

除了明確指出嚴禁超標超前培訓外，亦要求所有校外培訓機構須建立黨組織，「充分發揮黨組織戰鬥堡壘作用和黨員先鋒模範作用，推動企業轉型和創新發展」。



北京市教委新聞發言人李奕表示，北京市的教育「雙減」，核心是減負提質多措並舉，校內校外同時發力，堅持首善標準，堅持「治亂、減負、防風險」的工作主線，逐條逐項抓好落實。校內服務提質增效方面是強化學校育人主體地位，從根本上滿足學生多樣化教育需求，確保學生在校內學會學足、學好。

圖為2018年5月27日，北京大廈一層的快餐店，大部分就餐的人都是來上課的孩子和家長。（視覺中國）

至於深化校外培訓機構治理，《北京市關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的措施》文件提出有六大項措施，包括有嚴格審批准入、嚴格控制學科類培訓時間、規範培訓服務行為、強化經營活動監管、嚴禁資本化運作、加強校外培訓廣告管理。

此外，發布會上提到北京市教育「雙減」工作的推進情況，其中就指出要「黨建引領」，明確要求所有校外培訓機構建立「黨組織」，確保全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，服務中小學生德智體美勞全面發展。

據此前消息，5月21日，中共中央全面深化改革委員會第十九次會議審議通過《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》。會議指出，要全面規範管理校外培訓機構，完善相關法律，依法管理校外培訓機構。