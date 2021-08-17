神舟十二號｜航天員將擇機二次出艙　在軌工作生活滿2個月

8月17日，據中國載人航天工程辦公室消息，自6月17日順利進駐天和核心艙以來，神舟十二號航天員乘組在軌工作生活已滿2個月。期間，航天員乘組先後完成了貨運飛船物資轉移、天和核心艙組合體管理、大機械臂操作等工作；開展了首次出艙活動和艙外操作試驗，以及多領域的空間科學實驗與技術試驗等任務，達到了階段性工作目標。



中國載人航天工程辦公室指出，目前神舟十二號航天員乘組狀態良好，核心艙組合體運行穩定，具備開展出艙活動條件。



中國航天員首次出艙畫面：

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6月17日9時22分，搭載中國神舟十二號載人飛船的長征二號F遙十二運載火箭，在酒泉衛星發射中心點火發射；15時54分，神舟十二號載人飛船與天和核心艙完成自主快速交會對接；18時48分，航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波先後進入天和核心艙，標誌着中國人首次進入自己的太空站。

7月4日，他們進行中國太空站首次出艙活動。國官方介紹，中國太空站航天員首次出艙活動，兩名航天員出艙任務之一是抬升全景相機A。航天員第一次的艙外活動，會安裝延伸支架，會極大改善全景相機A的視野，給大家帶來更多的太空之美。

從中國太空站看浩瀚地球：

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新華社的報道指，在艙外作業中，航天員或宇航員主要開展衛星捕獲和維修、更換電池、艙外維修、外部航天器組件的組裝及連接、特殊實驗或測試等工作。

8月5日，官方還「劇透」三人的太空生活。據報道，許多全身性疾病往往發生眼底病變，如高血壓、腎臟病、糖尿病、某些血液病等，眼底檢查宜在暗室中進行。在太空中，眼底檢查作為航天員醫監醫保工作的重要項目，有利於對航天員身體狀況進行實時跟蹤。特別是航天員已經在太空中生活了一個多月，可能會出現一些空間病症狀，「體檢」就成為了更加重要的工作。