神舟十二號｜宇航員要定期「熱水浸腳」？　失重狀態下養生有講究

神舟十二號載人飛船自6月17日發射以來，中國航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波在軌生活已經過去了一個半月。8月5日，中國官方再「劇透」三人的最新太空生活。

據官方央視報道，許多全身性疾病往往發生眼底病變，如高血壓、腎臟病、糖尿病、某些血液病等，眼底檢查宜在暗室中進行。



在太空中，眼底檢查作為航天員醫監醫保工作的重要項目，有利於對航天員身體狀況進行實時跟蹤。特別是航天員已經在太空中生活了一個多月，可能會出現一些空間病症狀，「體檢」就成為了更加重要的工作。

在太空中，聶海勝、劉伯明、湯洪波進行了眼底檢查，從三人交流的表情來看，他們的身體狀況應該是令人滿意的。

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熱水泡腳？其實是在做骨密度測試

航天員在軌生活一段時間後，會出現名為「骨丟失」的空間病理現象。隨着在失重環境下生活得越久，航天員的骨密度也會逐漸下降。如果不加以綜合干預，甚至可能有發生骨質疏鬆的可能。對抗「骨丟失」，是空間站建設期間航天員和地面科技工作者必須要面對的重要課題。

骨密度測試需要將腳伸進測試機中進行檢測。

官方播放的畫面顯示，檢查完後，聶海勝用紙巾擦拭腳部，好像是剛洗完腳，頗像平時睡前的準備工作。

鍛鍊不停！太空裏也騎「動感單車」

另外，為了對抗失重生理效應，航天員每天都需要進行體育鍛煉。

最近這段時間工作強度有所降低，三位航天員有了更多的時間開展體育運動。航天員劉伯明已經完全習慣了太空跑台，即便是在失重環境下，他依然走得十分矯健。

「神十二」太空生活過半，航天員開展各項實驗。

建站為應用，中國空間站將實施49項航天醫學實驗項目，神舟十二號任務將完成14個項目，天和核心艙搭載的人系統研究機櫃就是其中一項重要的實驗。在軌飛行已經過半，三名航天員使用該設備開展了一系列科學實驗。

人系統研究機櫃，是中國空間站中首次應用的、航天醫學實驗領域的主要設施。

7月14日，中國航天員陸續對人系統機櫃進行了解鎖、展開等實驗準備，同時對太空醫學樣本冷藏箱和離心機也都進行了解鎖和測試。

「收納小妙招」背後的「航天大智慧」

神舟十二號航天員進入天和核心艙以來，空間站環境已經變得整潔舒適和秩序井然。除了有航天員辛勤整理的功勞，也有空間站結構上的收納便利。

通過視頻可以看到，短短一兩天時間，核心艙裏又出現了這麼多大大小小的包裹，它們平時藏在哪兒呢？

原來是天和核心艙內部大有乾坤。天和核心艙發射入軌期間，行李包裹是用特製的包裝袋收納起來，捆綁在核心艙內壁。這樣航天員進駐的時候，就能夠更直觀更方便的看到所有包裹的內容和狀態。但如果任由這些包裹留在艙內，看上去不夠整潔，並且會佔用航天員大量的活動空間。那些暫時用不到的包裹，就會被收納進空間站的夾層之中。

收納的秘訣，就在地板上的這些儲物空間。

視頻中，聶海勝和湯洪波打開了攝像頭最近處的儲物間。湯洪波整個人趴在地板上，將手探進去尋找包裹，聶海勝手中還拿着一支手電筒幫他照明。在他們的身邊，已經有了兩個大型包裹。

像這樣的儲物空間，在空間站中還有不少。可以說為了方便航天員在軌生活，空間站設計者們集智巧思，設計出了很多人性化的使用模式，並且在應用方面進行了反覆驗證。