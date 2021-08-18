中國056型導彈護衛艦現身日本海　自衛隊派出艦機緊盯

中國海軍056型導彈護衛艦廣元艦近日穿航對馬海峽，後進入日本海。在當前中日關係下，相關畫面曝光後引發關注。



據日本防衛省統合幕僚監部周二（17日）消息，上周六（14日）下午1時左右，日本海上自衛隊在對馬海峽西南約130公里的海域發現向東北航行的中國海軍導彈護衛艦廣元艦（舷號649）。隨後廣元艦通過對馬海峽進入日本海。

日本海上自衛隊第2護衛隊所屬春雨號導彈驅逐艦和第4航空群所屬P-1反潛巡邏機對中國海軍廣元艦進行了跟蹤監視。外界指，廣元艦此次穿航對馬海峽，是赴海參崴參加「國際軍事比賽-海洋之杯」項目比賽。

056型導彈護衛艦指中國海軍一種輕型護衛艦。該艦集成多型武器裝備，具有較好的隱身性和較強的電磁兼容性。056型護衛艦主要擔負海上巡邏警戒、護漁護航、單獨或協同執行反潛或對海作戰等任務，是解放軍海軍基地防禦的主戰裝備。056型護衛艦在2013年至2016年共入役22艘，之後以更大規模建造了改進型即056A型導彈護衛艦。

056型護衛艦的排水量是1300噸級，能使護衛艦有高達15天的自持力，航行速度是18節，航程高達3500海里。最主要的是，056型護衛艦能有效應對水下潛艇，從056A改進型開始，就加強了056型護衛艦的反潛作戰任務。056型護衛艦雖然噸位小，卻具備反潛，反艦以及防空等作戰能力，056型護衛艦很適用於南海等複雜海域，用做瀕海戰艦維護領海安全。