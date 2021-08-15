日本多名高官參拜靖國神社　華春瑩：褻瀆歷史正義

今日（8月15日）是二戰日本投降紀念日，日本菅義偉內閣三位內閣大臣及前首相安倍晉三今日參拜了靖國神社。首相菅義偉供奉了祭祀費「玉料串」。

中國外交部發言人華春瑩回應稱，中方已通過外交渠道在北京和東京向日方嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。



2021年8月13日，日本防衛大臣岸信夫參拜靖國神社。（Reuters）

據日本放送協會（NHK）報道，8月15日參拜靖國神社的三位內閣大臣包括日本環境大臣小泉進次郎、文部科學大臣萩生田光一與世博擔當大臣井上信治。

此外，日本經濟再生擔當相西村康稔和日本防衛相岸信夫也於8月13日參拜靖國神社。

華春瑩表示，靖國神社是日本軍國主義發動對外侵略戰爭的精神工具和象徵，供奉有罪行滔天的14名二戰甲級戰犯。日本一些政要在靖國神社問題上的所作所為，是對歷史正義的褻瀆，也是對包括中國在內亞洲受害國人民感情的嚴重傷害，再次反映出日方對待自身侵略歷史的錯誤態度。

華春瑩稱，中方已通過外交渠道在北京和東京向日方嚴正交涉，表達強烈不滿和堅決反對。中方敦促日方切實信守正視反省侵略歷史的表態和承諾，在靖國神社等歷史問題上謹言慎行，徹底同軍國主義切割，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

中國駐日本使館發言人又表示，靖國神社問題的實質是日本政府能否正確認識和對待過去那段侵略歷史，能否尊重亞洲受害國人民的感情，能否恪守在歷史問題上作出的表態和承諾。日方有關消極動向再次反映出日方對待侵略歷史的錯誤態度，也再次證明日本國內始終存在試圖掩蓋和否認侵略罪行的逆流。