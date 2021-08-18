32歲DCM董事總經理魏萌去世　家屬否認與精神控制組織有關

風險投資公司DCM董事總經理魏萌去世，年僅32歲。《封面新聞》報道，她去世前曾在里程LEGACY飛躍力工作坊學習課程，並在課室中暈倒，後送院搶救不治。

網傳該培訓課程涉及「精神控制」。對此，「飛躍力工作坊」所屬的北京誠泉文化發展有限公司發布聲明稱，魏萌為飛躍力工作坊學員，上周六（14日）晚在課室意外暈倒，經兩天救治，於周一（16日）晚宣告不治，並否認網傳消息。



魏萌在DCM專注於消費互聯網，O2O服務，以及定位年輕人的移動應用。（cnbeta）

網傳消息指，魏萌上課時遭遇精神控制、洗腦和辱罵，最終因情緒激動而去世。對此，魏萌的丈夫回應稱，目前網絡上的信息已嚴重失實，對魏萌造成極大誤解，也對家人造成了二次傷害。誠泉文化表示，將與家屬一致，對具有扭曲事實、污衊與攻擊性的言語和不實報道採取一切必要的法律手段予以維權。

資料顯示，「飛躍力工作坊」上課時間為星期三到星期六上午10時至午夜12時，星期日上午10時至晚上7時，需要五個整天百分百的參與。該工作坊費用為16500元（人民幣，下同），專注於自我突破，是一個強有力、很具挑戰性的體驗式工作坊。

8月15日，LEGACY誠泉北京官方微信號曾發布一則求助信，徵集有關腦部、心血管方面的專家資源，以及有關老人、嬰幼兒意外心理創傷方面的專家。

信中寫道，上周六晚飛躍力工作坊一名學員在課室中意外暈倒，後送至朝陽醫院救治，「這名學員是一個卓越的職業女性、兩個孩子的媽媽，家人也在昨晚趕到現場，目前在醫院守候。此次飛躍力工作坊學員、所有組長及導師，從事發到現在一直陪在彼此和患者家屬身邊，並在找尋更多醫療資源」。該學員隨後被證實為魏萌。

公開資料顯示，DCM成立於1996年，是一家專注早期投資的風險投資公司，管理超過40億美元的資金。從1996年以來，在美國和亞洲地區已投資超過400間高科技企業。DCM在中國的投資案例包括噹噹網、易車網、快手、脈脈、探探、小馬智行、易到、途牛、唯品會、丁香園、58同城等。

魏萌在DCM專注於消費互聯網，O2O服務，以及定位年輕人的移動應用。在擔任DCM中國董事總經理之前，她曾在埃森哲（Accenture）做管理諮詢顧問，後又加入私家車共享平台PP租車，是公司核心管理團隊中最年輕的成員。此外，她還入選了2019福布斯中國30位30歲以下精英榜。