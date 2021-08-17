阿富汗局勢｜珍貴文物遭美博物館拒之門外　終來中國「避難」三年

8月15日，塔利班入主阿富汗首都喀布爾，相隔二十年勢再度執政。塔利班曾炸毀了矗立了1500年的巴米揚大佛（Buddhas of Bamiyan），因此阿富汗變天後，當地數以萬計的文物也成為文化界關注的焦點。

一批阿富汗國家博物館的珍貴藏品在2006年起在世界各地巡展十多年，以巡展方式保護文物，原來卻曾一度因遭美國的博物館取消展覽安排而「前路茫茫」，最終中方伸出援手，該批文物在中國各地巡迴展出三年，然後才返回故土喀布爾。



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阿富汗國家博物館精心遴選的231件（套）珍貴藏品分別展示了青銅時代、希臘化時期、月氏人入侵至貴霜王朝建立之前、貴霜王朝四個歷史時期的珍貴文化遺產。這批文物於2006年10月在巴黎展覽並大獲成功，緊接著意大利、荷蘭、英國、瑞典、德國、美國、澳洲、日本、韓國等國家的頂級博物館邀約紛至沓來，這批珍寶開啟了歷時十數年的全球巡展之旅，並在2017年春天來到北京的故宮博物院。

然而，這批文物在該年6月結束在故宮博物院的展覽之後，本來應該前往美國芝加哥大學展出，但後者意外取消了展覽安排。中國文物交流中心阿富汗文物展項目主管李先生當時表示，「這意味著如果這批文物找不到下一個展出地點，將回到安全局勢尚不穩定的阿富汗」。

為了避免這批文物因安全問題或文物保護條件問題遭受損失，國家文物局與故宮博物院協商，決定讓文物暫存故宮博物院。中國人民對外友好協會也與阿富汗駐華使館等部門接觸，探討在華巡展來保護文物的可能性。

其後在三年的時間內，國內多家文博機構先後以接力的方式巡迴展出這批文物，這批文物先後赴敦煌研究院、成都博物館、清華大學藝術博物館、南京博物院等地巡迴展出，所到之處皆掀起公眾對阿富汗文明與文化關注的熱潮。而巡展的最後一站則為香港歷史博物館。至2020年4月份，這批文物返回故土喀布爾。

這批阿富汗文物在中國展覽所獲得的費用，絕大多數都支付給阿富汗用於文化遺產的保護。對於中國為這批阿富汗文物做出的努力，阿富汗國家博物館館長拉希米曾親自向中國駐阿富汗大使劉勁松致謝。