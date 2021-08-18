教育雙減｜指涉新冠疫情防控違規　江蘇等多地查處教育輔導機構

內地重拳整治校外培訓行業，據內地傳媒報道，江蘇等多地近日均有針對教育輔導機構的執法行動，理由大多都是為新冠疫情防控。



以江蘇省為例，鎮江市公安局新區分局在周一（16日）發布警情通報，指在檢查中發現轄區某教育機構實際經營者王某，在某小區門面房內組織初中生進行文化課培訓，致使人員聚集，「其行為已構成拒不執行緊急狀態下的決定、命令」。王某已被依法作出行政處罰。通報並稱，當前正處於疫情防控關鍵階段，公民應自覺遵守疫情防控相關規定，配合相關部門打贏疫情防控阻擊戰。

內地多地以新冠疫情防控為由查處教育輔導機構。（微博）

在鹽城響水縣，縣教育局在8月11日亦稱接獲舉報有人組織違規補課，並經現場確認後屬實。通報稱，涉事培訓機構疫情期間置師生員工生命安全和身體健康於不顧，組織部分學生開展線下培訓活動。舉辦者被處罰行政拘留5日，培訓機構被取締。鹽城教育局在8月15日的通報中更提到，響水縣自8月2日起已暫停全縣所有校外培訓機構（含托育機構）線下培訓（照護）活動。

此外，常州市也有宣布，為落實疫情防控相關要求，當地在8月12日至8月15日組織開展校外培訓機構疫情防控工作專項督查，重點包括機構暫停線下培訓的情況和機構防控舉措落實情況。

據此前消息，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》，一方面要求學校教育教學質量和服務水平進一步提升，另一方面要求校外培訓機構培訓行為全面規範。