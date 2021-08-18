新冠肺炎｜內地昨增6宗本土個案均在江蘇　南京連續5日零新增

據國家衛健委通報，內地昨日（17日）新增28宗新冠肺炎確診個案，其中6宗屬本土個案，均在江蘇。

此外，上海松江區有醫院工作人員核酸檢測結果異常，當局正展開排查。



江蘇揚州首批5名新冠肺炎治愈患者8月15日出院。（新華社）

通報指，內地新增的28宗新冠肺炎確診個案中，有22宗為境外輸入，包括雲南8宗、上海5宗、天津3宗、北京2宗、福建2宗、湖北1宗、廣東1宗；本土確診有6宗，均在江蘇揚州。

通報稱，內地現有1887宗確診個案，其中62宗為重症個案，尚有43156名密切接觸者在進行醫學觀察。

江蘇揚州再增6宗新冠肺炎本土個案，包括2宗輕型、4宗普通型。揚州市衛健委表示，從來源看，6宗個案有1宗來自集中隔離點、2宗在居家隔離中被檢出、2宗在封控小區篩查中被發現、1宗為重點人群篩查。截止目前，揚州本輪疫情已累計報告561宗本土確診個案，35宗已出院。此外，揚州目前合共有高風險地區10個、中風險地區27個。

8月18日，揚州市召開記者會，通報疫情防控最新情況。（新華社）

至於內地今波疫情的發現地江蘇南京，就已連續5日無錄得新增本土確診及本土無症狀感染者。截至8月17日24時，南京市本輪疫情累計報告本土確診235宗，出院75宗，另經專家評估，有16名患者已達到出院標準，還將於今日（18日）轉運至定點醫院康復。

另外，上海松江區中心醫院一名該院工作人員，在18日的例行篩查中，被發現新冠病毒核酸檢測結果異常。目前，當局正對相關人員和場所開展排查。