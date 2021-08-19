稱「愛國是讚美極權必被反噬」　內地知名主持人微博遭禁言

繼內地知名男星張哲瀚因為不端行為被全網封殺後，近日，上海東方衛視主持人駱新又被曝出發表不當言論遭微博禁言。據網民爆料，駱新曾形容愛國是讚美極權。



一名職業認證為律師的微博用户「吳老絲」近日發出一份聊天記錄，並直接點名並質疑東方衛視主持人駱新的立場，引起了網友的熱議。

據「吳老絲」稱，他與駱新同為某個聊天群的成員，日前，針對江西豐城一教師被拘留後，被人發現其以往推送很多愛國帖子，駱新譏諷稱：「讚美極權的，必被反噬，這人也是活該。」

+ 5

「吳老絲」在群裏直接回覆並質疑駱新這句話的含義，要求駱新對自己的回答給出一個合理的解釋。駱新本人並未回應，反而是其他群組成員反覆強調言論自由，並反駁稱駱新只是在表達自己的觀點，並不代表任何個人立場。最終，「吳老絲」被群主以「上綱上線」為由踢出了群聊。

事件傳出後，目前駱新的微博上面顯示「由於違反社區公約，該用户暫時處於禁言狀態」。值得注意的是，有網民翻出駱新一些過往被指「陰陽怪氣」的言論。例如，駱新曾在微博上發文稱，「二愣子從海外發來的郵件說：『這裏的空氣太乾淨了，讓我的肺很不適應，我決定儘快回國。』我十分感動，對身邊的人說：『知道什麼是愛國了吧？』」

+ 1

對此有評論稱：「透過他的微博言論，能明顯感覺到他跟很多所謂公知一樣，發表着言之鑿鑿的言論，卻又不自覺透露出來的『崇洋媚外』的心。」

據資料顯示，駱新於1968年出生於北京，畢業於中央戲劇學院，1995年開始在中央電視台擔任主持人，主持《當代工人》等欄目。2003年開始，駱新在東方衛視擔任新聞評論員、主持人，主持《東方夜新聞》等欄目，近年來，《東方直播室》《百裏挑一》《夢想改造家》等欄目也都是由駱新擔任主持工作。

而他所參加的《東方夜新聞》曾經獲得「首屆中國電視十大名欄目」、「首屆上海市媒體優秀品牌」、「上海廣播電視獎十佳欄目」等獎項，策劃和主持的《走近他們》，獲得「上海廣播電視獎一等獎」「上海五一新聞獎一等獎」等表彰，這些年一直飽受讚揚。