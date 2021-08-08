「愛國飯圈化」陷非友即敵怪圈　動輒「出征」恐適得其反

內地近年掀起「飯圈」（粉絲群體組成的圈子）現象，惟當中集資、打榜、人肉、撕番、出征等引發輿論批評，官方亦出手整頓。在吳亦凡事件後，粉絲的聲援更遭官媒批飯圈走火入魔。另一邊廂，近年亦漸漸出現「愛國飯圈化」態勢，然而打着政治正確旗號的高漲極端民族主義飯圈化，只會成為另類的「中國威脅」，反而為相關論調者輸送彈藥。



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飯圈一詞在內地本意是指追星族組成的粉絲圈，然而隨着亂像層出不窮，令這個原本無傷大雅的概念一下子成為眾矢之的，變為「糞圈」，更令中紀委也發聲稱非整治不可。近期，在兩岸輿論場引發喧囂的兩大事件，可謂就是吳亦凡事件及東京奧運，其中吳亦凡被刑拘後，傳出有粉絲想「坐牢替代，一換一」等，再次刷新了外界對飯圈文化的感知，至於飯圈粉絲間「互撕」更已是習以為常，不必贅説。

另一方面，東奧期間包括台灣藝人小S徐熙娣及乒乓代表伊藤美誠等多名日本選手在內，亦被眾多內地網民以各式各樣理由出征。雖然表面上看似別無關係，但其實，謾罵、鼓動攀比、養水軍、「蹭熱點」製造話題干擾輿論，影響傳播秩序等被官方作為飯圈亂象整治的行為，某程度上也與現時網民動輒打着愛國旗號「帝吧式」出征「台獨」藝人甚至外國運動員的發展大勢有着異曲同工，皆屬非理性地表現立場的形式。

誠然，認同這種方式的人可以搬出若干正當理由，去解釋何以不應「忍氣吞聲」而要主動出擊，但之所以說非理性，在於其很容易就演變成中間、灰色空間杜絕，深陷二元意識的泥沼。

正如有評論戲言，如今的國產劇，衝突都發生在戲外，劇粉與演員粉間、男主粉與女主粉間、演員唯粉與CP粉間隨時可以互撕，甚至撕番位亦不少見，即組合成員的「唯飯」間為了自家偶像爭取利益的行為。飯圈化跟極端民粹、民族主義本身，客觀上其實都造成了逼中間人表態「喜歡」或「討厭」國家/偶像的效果，兩者結合下，就連商業模式也不得不與之起舞，形成人人自危的新秩序，這從小S事件中，代言的品牌極速割席便可洞悉。

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當下，「政治不正確」的名人，乃至對中國流露「不友好」的外國人捲入沾上敵我文化的輿情，甚至連企業都急需作出措施「表忠」的常態，不正與飯圈粉絲間謾罵「撕逼」，製作方慘成磨心相類似？飯圈文化下衍生的「流量明星」畢竟價值有限，即使如吳亦凡這般大明星捲入大事件的層次，世人更多還是留下粉絲嚷着「劫獄」之類愚昧噪音的印象。然而，雖說社群時代下，少數群體代表多數，極端的言論獲得關注和流量是普世皆面對的問題，但打着政治正確旗號的高漲極端民族主義一旦飯圈化，在複雜歷史與現實空間中，其非黑即白的二元意識作為一種社會輿情恐怕引起更深遠的迴響。

最終，失去迴旋的公共討論空間既不利於現代社會發展本身，也絕對不利於構建兩岸關係、中外關係等的良性互動，甚至只會成為另類的「中國威脅」，反而為相關論調者輸送彈藥。

這種結局也不禁使人想到勒龐（Gustave Le Bon）的名作《烏合之眾：大眾心理研究》，人們有了共同的心理訴求後就會形成群體，而個人加入群體之後，獨立意識便會消失，最後只能接受簡單理想化的主張。飯圈式愛國的廉價性與空洞性不言而喻，若網民們習慣在社交媒體發達的當下不假思索地隨時「出征」就自以為愛國，對社會治理弊大於利，有需進一步平衡。