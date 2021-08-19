吳亦凡被捕｜涉事女孩：藉詞挑選MV女主角　忽問「初戀還在嗎」

內地藝人吳亦凡涉強姦罪被正式批捕後，有配合警方調查的女生出來發聲披露相關內情。



8月18日，據內地網易娛樂頻道官微消息，除了之前爆料者都美竹外，還採訪了配合警方調查吳亦凡案的另一位女生，該女生是配合調查的女生中唯一一個沒讓吳亦凡得逞的女生，採訪中她透露了和吳亦凡結識以及吳亦凡給她下套的整個過程。

採訪中女生化名林青，林青是在2020年5月份，因照片被放在了網上，被吳亦凡的工作人員看中，便聯繫到她，理由和都美竹爆料中的一致：挑選MV女主角。

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之後她和對方聊天時只要出現「吳亦凡」三個字，消息就會很快被撤回，對方還讓她保密，當時她一度以為自己遇到了騙子，之後對方發給她一段視頻，視頻中的男子就是吳亦凡，這段視頻很快也被撤回。

幾天之後，對方再次聯繫她，突然問她：「初戀還在嗎？」，還被問了星座，就像是盤查底細。

林青的感覺不太好，「因為那個女生天天問一些有的沒的，我就有點煩了，我就說『你到底什麼意思，到底拍不拍了』。」後來她才確認是吳亦凡想找她。對方告訴她，「這或許是一段高質量又美好的（戀愛）」。

她有點不敢相信，覺得自己簡直是「天選之女」。之後，吳亦凡給她打了電話。在聊天中，吳亦凡經常會以各種理由約她出去。

19歲女孩都美竹爆料吳亦凡誘姦多名女性：

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「凌晨不回家這種事情在我身上根本不可能發生。」後來林青從民警處得知，她是當時幾個配合調查的女孩當中，唯一沒有讓吳亦凡得逞的女孩。

吳亦凡被批捕後，中國三大協會就此事發聲。中國影協表示，德不配位的明星如同空中泡沫，飛得再高，膨脹再大，也終會破滅。中國音協則指，健康的行業風氣是音樂事業繁榮發展的重要保證。中國視協稱，所謂頂級流量、粉絲後援、外籍身份都不具備為所欲為的特權，絕不是違法失德的護身符。

目前，內地三大視頻平台均已下架吳亦凡的影視作品，音樂平台也全部下架處理了吳亦凡的音樂作品，此前吳亦凡參與錄製的多檔綜藝節目，均已被下架處理。

吳亦凡被刑拘後，其父母背景被曝光（點擊大圖瀏覽）：