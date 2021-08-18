內地男星吳亦凡，因為涉嫌強姦罪被北京警方正式拘捕。除了要面臨對內地的刑責，有加拿大戶籍的他，如果被驅逐回加拿大，可能再被起訴，或會受加國針對性罪犯的「化學閹割」之刑。早前有來自哈薩克的性罪犯，在節目中談及被化學閹割的痛苦。《開罐》亦搜集了其他化學閹割過來人的訪談及文章，包括美國和中國的網民分享，真係睇字都驚......



根據加拿大法律，當地未為性犯罪的追溯期設限，即代表無論罪案發生多久，只要有受害者向警方報案，若罪成仍要接受加國法律刑責，性罪犯或會受「化學閹割」之刑。「化學閹割」並非真的除去生殖器官，而是在犯人體內注射減少男性賀爾蒙的藥物，達到抑制性慾功效。



早前也有來自哈薩克的性罪犯分享被化學閹割的痛苦。哈薩克在2016年通過《化學閹割法案》，並自2018年起正式實施，對犯兒童性罪行的犯人須接受化學閹割。一般每三個月打一針，出獄後仍要繼續打。藥效會令犯人無法再有生理反應及性衝動。不過有關刑罰，卻被受刑人批評太痛苦，有性罪犯表示「我需要性生活，我承認我有罪，但我想活得更久，我還有家人和孩子。」更有人指打針「疼痛難忍」。

美國《紐約雜誌》訪問過一位因為性上癮，每天都想瘋狂召妓的男子。他主動接受化學閹割，更分享自己打針的過程和之後的身體狀況，表示打針真的好痛，幾個月之後自己連走入脫衣舞夜總會，身體都不會有感覺，直言「我從沒想過這樣」，但腦中仍不時會出現慾念...

👇👇👇按圖看美國化學閹割過來人經歷👇👇👇

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亦有中國網民在《知乎》中匿名分享，自己因為抗真菌藥的罕見副作用，而被化學閹割了好幾個月，慢慢失去自慰的感覺，看到美女腦中蠢蠢欲動，下身卻有心無力，甚至對著女朋友都硬不起來。本以為自己失去性欲，可以令自己更集中做其他事，沒想到有他意想不到的副作用。

👇👇👇按圖看中國網民被化學閹割👇👇👇

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吳亦凡的8月16日被正式拘捕，面臨涉嫌強姦罪，更有指他涉及迷姦、誘姦未成年少女，甚至有可能牽涉到毒品。由於他擁有加拿大國籍，在哪怕在中國已經服刑，之後回到加拿大，亦有可能面對加方的起訴。

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手指都會生性病？近日有一名男生在網上分享，跟女伴親熱之後，手指竟然莫名其妙起紅腫，而且更沿著手臂一直生到下巴。日本男生「saico_nanpa」在twitter上載了幾張手指腫成豬蹄一樣的照片，指自己的手指好像感染了性病，引起大量好奇的網民圍觀留言。到底手指是否真的會感染性病？又應該如何避免？《開罐》請來香港註冊西醫，積極參與女性私密臨床研究的鄭曉蔚醫生，為大家拆解，鄭醫生看過發現可能另有內情。

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