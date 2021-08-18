吳亦凡事件︱回國近8年視頻作品多到數唔晒　平台合作下架190萬件

內地男星吳亦凡因涉嫌強姦罪，日前已遭到北京朝陽區人民檢察院經依法審查後批准逮捕，其被批捕後繼續被羈押。作為劣跡藝人的他已經遭到全面封殺，業內不同媒體平台亦陸續將其過去近8年所拍攝過作品陸續下架，而近日「中國網絡視聽節目服務協會」就吳亦凡事件回答媒體的訪問，揚言國內三大知名平台優酷、愛奇藝、騰訊同其他小平台，已經共同合作火速將吳亦凡的有關影視作品、視頻下架，截止目前為止已經處理了190萬條視頻，影視綜藝節目更多達7,000部次。

吳亦凡已經被正式逮捕。（視覺中國）

然而，吳亦凡存在的出鏡數目還多得很，所以有關平台仍會陸續進行排查同處置，做到查無此人為止。從2014年回國發展至今，他演出的作品、綜藝節目、訪問片段、活動晚會等畫面多不勝數，而迄今其實大部份與他有關的片段已經看不了，有網友好奇心發作網查詢，頁面已經顯示查無相關作品，看來吳亦凡在圈內已經無翻身機會了。

不少平台已經查無吳亦凡的作品。（微博圖片）