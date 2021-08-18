塔利班承諾尊重女性權利　趙立堅：冀建立開放包容政治架構

阿富汗塔利班舉行首場記者會，發言人稱塔利班將在伊斯蘭教法框架下尊重女性的權利。對此，中國外交部18日進行了最新表態。



在中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅表示，阿富汗局勢發生重大變化，中方尊重阿富汗人民的意願和選擇，當務之急是儘快恢復和平穩定和秩序，最大限度避免無謂傷亡和產生大規模難民。阿富汗公民、在阿外國公民和駐阿外交人員的安全和利益必須得到尊重和保障。

他指出，「希望阿富汗塔利班同阿各派各民族團結起來，建立符合阿富汗自身國情、開放包容的政治架構，遏制各類恐怖主義和犯罪行徑，重建美好家園。」

同時，趙立堅稱，「事實再次證明，一些國家打着所謂民主人權的旗號，對主權國家實施軍事干涉，嚴重破壞有關國家主權和領土完整，導致其經濟和社會發展遭受重創，導致大量無辜平民傷亡或被迫顛沛流離。這些國家應該立即停止非法的軍事干涉行為，為維護世界和平與安全，促進和保護人權作出切實努力。」

2021年8月16日，阿富汗喀布爾，帶着孩子的婦女試圖進入阿富汗國際機場。(Reuters）

20年前塔利班掌權時， 曾以最極端的伊斯蘭教法管治，對社會及人權造成嚴重破壞，包括禁止女性就業及上學。違例者可被鞭打，甚至處決。因此，在當下面對女性權利的疑問，塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）8月17日在記者會上表示，他們將會在伊斯蘭教法基礎下，保護女性權利。穆賈希德稱女性可接受教育及工作，在社會上活躍。

穆賈希德未有具體說明女性的權利，但稱會在未來政府正式成立後訂明有關規則。在同日，塔利班宣佈對阿富汗大赦，並表示希望婦女能加入政府。

此外，英國路透社8月17日也援引聯合國兒童基金會（UNICEF）消息，稱塔利班一些地區正等待領導人在女孩教育問題上做出指示，有部分人表示支持女孩受教育，並希望學校能夠「運轉起來」。