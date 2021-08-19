病毒共存論｜爭議後首發聲　張文宏：國家目前是最適合抗疫策略

因「病毒共存論」遭遇網絡圍攻，及後又捲入博士學位論文抄襲風波的上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，沉寂多日後終再發聲。

張文宏先是匯報近幾天的工作情況，並於微博帖文最後稱「我不發微博是常態，發微博是非常態」、「比如說今天有疫情，又收到了太多的關心微信」，間接回應支持者的關心。



張文宏在8月18日晚更新微博，用千多字回顧近況，以及對當前疫情的看法。對於「病毒共存論」引發的爭議以及論文抄襲風波，張文宏沒有直接回應，只是輕輕帶過，「我們國家採取的抗疫策略是目前最適合我們自己的策略。『鞋子合不合腳，自己穿了才知道』」。

張文宏甫開始就稱自己平日實在很少更新微博，一般只是1個月至3個月更新一次，「但最近很多人關心我，我就給大家匯報下這幾天做的事情」。張文宏介紹，他近來每日都忙於為病人問診及應對新冠疫情，尤其上海最近亦出現本土確診病例等。

談到中國的疫情防控措施，張文宏稱目前國際的抗疫形勢依然非常嚴峻，中國仍然面臨巨大的疫情挑戰，「但是我們必須有着堅定的信念，我們國家採取的抗疫策略是目前最適合我們自己的策略。『鞋子合不合腳，自己穿了才知道』」。

張文宏此前因為「病毒共存論」被扣上「投降主義」帽子，甚至上升到「反動學術權威」、「當代汪精衛」、「漢奸」等辱罵。7月29日，張文宏在微博上發文表達對新冠疫情的思考，提出三大問題後一一作出分析，分別是南京疫情會如何發展、疫苗到底有沒有用，以及疫情下半場如何與病毒共存。其中張文宏稱，世界上大多數病毒學家都認可新冠病毒是一個「常駐病毒」，世界要學會與之共存，未來選擇的方式將會是「回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼」。

「病毒共存論」引來不少熱議，前衛生部部長高強對張文宏的批評更是成為導火索。8月5日，高強在《人民日報》旗下的《健康時報》，發表題為《「與病毒共存」可行嗎？》的文章，批評西方國家將疫情反彈的責任推給病毒變異是「甩鍋」。與此同時，張文宏被舉報博士學位論文造假，復旦大學研究生院隨後表態，稱已經啟動調查核實。