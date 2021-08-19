新冠肺炎｜內地昨增6宗本土個案　上海有醫護確診行程涉市內三區

內地的新冠肺炎疫情漸趨緩和，據國家衛健委通報，昨日（18日）新增46宗確診個案，包括5宗本土個案。其中，上海新增的確診個案為一名醫護人員，其行程涉及市內三區。



浙江省東陽市開啟12至17周歲人群新冠疫苗接種工作，並開設新冠疫苗接種「學生專場」。（新華社）

通報指，昨日新增的46宗確診個案中，有41宗為境外輸入，包括天津11宗、廣東10宗、雲南6宗、上海5宗、福建4宗、北京1宗、內蒙古1宗、浙江1宗、河南1宗、四川1宗；5宗本土個案包括江蘇3宗、上海1宗、雲南1宗。

截至18日24時，內地現有確診1866宗，其中61宗為重症個案；另外，尚有41706名密切接觸者正在接受醫學觀察。

至於上海新增的1宗本土確診，患者為松江區中心醫院的工作人員，已全程接種新冠疫苗，此前自8月2日以來，醫院每3日組織一次的例行核酸檢測結果均為陰性。18日，患者的例行核酸檢測結果異常，經覆核後確認其為新冠肺炎（輕型）。

根據流調顯示，該名患者14天內未有離開上海，其行程除工作場所及居住地之外，還曾到訪超市、餐廳以及兩間眼科醫院。目前上述場所已進行封閉管理、終末消毒。當局表示，目前暫未發現該名患者與內地其他地方疫情存在關聯，疾控部門正開展基因測序。

截至今日（19日）8時，當局已經追蹤到患者在滬的18名密切接觸者以及100名密切接觸者的密切接觸者，已全部落實集中隔離措施，首次核酸檢測結果均為陰性。

此外，當局還排查到相關篩查對象9188人，核酸檢測結果均為陰性。而目前，已採集相關場所的物品、環境等樣本610份，其1份樣本（患者住所衛生間水喉）核酸檢測弱陽性，其餘樣本核酸檢測結果均為陰性。