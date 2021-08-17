中俄首座跨江鐵路大橋鋪軌貫通　全長7公里年過貨能力2100萬噸

中俄兩國首座跨江鐵路大橋「同江中俄黑龍江鐵路大橋」，今日（17日）完成安裝最後一組軌道夾板，實現鋪軌貫通，為大橋全線開通運營奠定基礎。

據介紹，橋樑全長7194米，設計運營時速100公里，採用的套軌設計方案可適應中俄兩國不同標準軌距。



中俄兩國首座跨江鐵路大橋「同江中俄黑龍江鐵路大橋」。（新華社）

同江中俄黑龍江鐵路大橋，位於黑龍江同江市與俄羅斯下列寧斯闊耶市之間，橋樑全長7194米，引橋長4979米，主橋長2215米，其中中方境內主橋長1886米，俄方境內主橋長329米，設計運營時速100公里，年過貨能力2100萬噸。

大橋工程於2014年2月開工，2018年10月中方段主體工程完成，2019年7月中方段完成靜態驗收、動態驗收、初步驗收和安全評估等全部驗收程序。據中國鐵路哈爾濱局集團有限公司介紹，同江中俄黑龍江鐵路大橋建設創造多項紀錄，包括是連接中俄兩國的首座跨江鐵路大橋，以及在國內外首次採用鋼桁樑上鋪設四線套軌無砟軌道板施工方案。

在大橋設計階段，中俄雙方工程技術人員深入研究了兩國橋樑、軌道設計標準，最終共同確定採用套軌的設計方案，可適應中俄兩國不同標準軌距（中國軌距1435毫米，俄羅斯軌距1520毫米）的要求。施工期間，參建單位克服堅冰、凍土、湧沙等難題，創新高寒地區防腐塗裝、高栓施工、深水圍堰防撞等工藝技術，保證大橋施工建設順利。

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據介紹，同江中俄黑龍江鐵路大橋南接東北三省，向北經同江口岸與俄羅斯下列寧斯闊耶口岸、俄遠東鐵路相連，向西通過西伯利亞大鐵路通往俄羅斯腹地，不僅新增一條中國對俄鐵路運輸通道，還將開闢一條西通歐洲的全新歐亞聯運大通道。

建成通車後，黑龍江經同江至莫斯科的鐵路運距較綏芬河口岸縮短809公里，節省運輸時間10小時，將極大緩解滿洲里、綏芬河鐵路口岸運輸壓力，有效助力東北地區全面振興、全方位振興和深度融入「一帶一路」。