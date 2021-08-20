去年因疫情防控不力被免職　前湖北書記蔣超良轉任全國人大職務

為期四天的最新的全國人大常委會會議結束，表決通過一批人事任免，其中包括外界關注的湖北原省委書記蔣超良、內蒙古自治區前主席布小林的去向。



8月20日，全國人大常委會會議通過《個人訊息保護法》、《監察官法》、《法律援助法》等法律，以及修改《人口與計劃生育法》，免去陳寶生職務，任命懷進鵬為教育部長。

布小林因身體問題不能履職內蒙古自治區主席一職。（內蒙古自治區政府網站）

此外，會議還涉及多項人事任免安排。其中，任命吳社洲為人大民族委員會副主任委員，1956年生的吳社洲此前任解放軍西部戰區政委，擁上將軍銜。

韓衛國被任命為全國人大外事委員會副主任委員，1956年生的韓衛國曾是解放軍中部戰區司令、陸軍司令，擁上將軍銜。

布小林被任命為全國人大環境與資源保護委員會副主任委員，1958年生的布小林是「蒙古王」烏蘭夫的孫女，曾任內蒙古自治區主席。她在今年初的會議上暈倒，因健康問題而辭職，右蒙古族女官員王莉霞接任。

蔣超良被任命為全國人大農業與農村委員會副主任委員，1957年生的蔣超良原是湖北省委書記，但因在武漢疫情初期防控不力被免職，由上海前市長應勇接任。

袁譽柏被任命為全國人大社會建設委員會副主任委員，1956年生的袁譽柏原是解放軍南部戰區司令，擁上將軍銜。

蔣超良因新冠疫情防控不力而被撤職。（湖北衛視視頻截圖）

古小玉被免去全國人大常委會副秘書長職務，1960年生的古小玉是四川人，曾任中國人大常委會辦公廳人事局長。

王瑞賀被任命為全國人大常委會法制工作委員會副主任，此前任中國人大常委會法工委立法規劃室主任。

李國章被補充為全國人大常委會香港特別行政區基本法委員會委員；李少平被免去最高法副院長、審判委員會委員、第五巡回法庭庭長、審判員職務，沈亮被任命為最高法副院長、第五巡回法庭庭長。此外，會議接受馮軍辭去人大常委會委員等職務的請求。