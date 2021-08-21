周杰倫起訴福建廈門網紅餐廳侵權勝訴　須賠償22萬元兼登報道歉

台灣知名歌手周杰倫去年控告福建廈門有一間網紅餐廳侵犯肖像權、姓名權糾紛，該餐廳店內裝修、菜品等都有大量周杰倫相關元素，吸引眾多歌迷朝聖打卡。

廈門海滄法院近日宣判該案的二審審理結果，駁回上訴，維持原判，認定該餐廳在2018年4月10日後使用周杰倫肖像權、姓名，構成侵權，應承擔相應的侵權責任，包括須賠償22萬元（人民幣．下同）。



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原告強調周杰倫是家喻戶曉的公眾人物，其肖像、姓名具有顯著經濟利益和精神利益。被告未經周杰倫同意，以營利為目的，肆意使用周杰倫的肖像和姓名，增加其承擔可能存在的不實商業宣傳風險和社會道德責任，導致經濟和精神雙重傷害。

但原告認為，其在2019年1月14日前已獲得周杰倫授權，通過加盟協議亦取得使用周杰倫肖像、姓名之權利，不存在侵權情形。此外，在知悉取消授權後，亦積極履行撤除義務，尚未處理的4張照片，則僅為文字圖片，不對周杰倫構成侵權。

法院認定，原告在2018年4月10日之前使用周杰倫肖像、姓名不構成侵權。但周杰倫已於2018年3月21日明確取消其肖像、姓名的授權，故此此後的2018年4月10日至2019年4月1日期間，相關行為構成對周杰倫肖像權和姓名權的侵犯，應承擔相應的侵權責任。

法院的判決共有三項，一是被告要在10天內刪除大眾點評官方賬號上有關周杰倫的肖像及姓名，亦須在《廈門日報》、餐廳門市，以及及大眾點評官方賬號上，分別刊登一則致歉聲明，持續時間為一星期。同時，被告要10天內賠償周杰倫22萬元。

法官指出，明星的肖像及姓名具有較大商業化利用價值，對於商家而言，在加盟明星品牌餐廳時，要尤其注意審查加盟店對於明星肖像、姓名是否具有合法的使用權，以及權利行使期限，避免後續糾紛。在授權到期後，應本著誠信經營的原則，及時消除使用痕跡，禁止不當利用明星效應造成不正當競爭、損害消費者利益。