裝修菜品皆有周杰倫元素　廈門網紅餐廳涉侵權被提告索賠50萬元

福建廈門有一間名為「無與倫比」的餐廳，店內裝修、菜品等都有大量台灣巨星周杰倫相關元素，吸引眾多歌迷朝聖打卡。 不過，原來該餐廳並未得到周杰倫授權，更被周杰倫告上法庭，案件近日在廈門滄海區法院公開審理，未有當庭宣判。

原告強調周杰倫是家喻戶曉的公眾人物，其肖像、姓名具有顯著經濟利益和精神利益。

廈門滄海區法院近日公開審理周杰倫控告「無與倫比」餐廳的案件。（封面新聞）

原告指在未取得合法授權的情況下，被告在其經營場所的裝潢陳設、營銷宣傳以及產品包裝上公開使用原告的肖像、姓名。原告強調周杰倫是家喻戶曉的公眾人物，其肖像、姓名具有顯著經濟利益和精神利益。被告未經原告同意，以營利為目的，肆意使用原告的肖像和姓名，增加原告承擔可能存在的不實商業宣傳風險和社會道德責任，導致原告承受較大經濟損失和精神傷害。原告要求立即停止侵害行為，並要賠禮道歉，賠償經濟損失50萬元（人民幣．下同）。

不過，餐廳的實際經營者「J大俠中華料理」，在案件開審後翌日發聲明，指品牌在2015年創立，首間餐廳在北京開業時，當時有獲得周杰倫及其一眾好友出席剪彩儀式，更有獲周杰倫所屬經紀公司開具授權證明。位於廈門的「無與倫比」餐廳，則是「J大俠中華料理」的加盟店，通過加盟協議取得使用相關肖像、姓名之權利。

「無與倫比」餐廳的負責人在受訪時就坦言，目前不清楚發生何事導致授權突然被收回，「我們一開始加盟該品牌，亦是因為周杰倫先生給該品牌做了如此強的品牌背書，而在授權被突然收回之後，我們至今也並未得到一個合理的解釋。」

（綜合報道）