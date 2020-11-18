清華特等獎學金本科生名單出爐　酷似周杰倫物理系「學霸」成焦點

清華大學近日舉辦2020年度本科生類別的清華大學特等獎學金的答辯會，15名候選人完成答辯後，經現場評委投票共選出前十名，將會送校務會審議。 一眾男女「學霸」之中，以來自物理系的陳逸賢最受網民關注，不但學術成績驚人，被稱為是「中國謝爾頓」，而且「顏值」相當高，甚至有少許與台灣歌手周杰倫「撞樣」。

據清華大學網站上的介紹，陳逸賢在一年級時就確認研究方向是天體物理學。陳逸賢在答辯時亦表示，未來將繼續從事天體物理學的研究，目標是為拓展人類的知識邊界作出貢獻。事實上，陳逸賢相當聰明，在基礎課程之外，他在二年級時有選修天文系研究生課程，是班上唯一的低年級本科生，卻完成水平在全班數一數二的「磁轉動不穩定性」調研與綜述報告。

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除了數理造詣外，陳逸賢的英語能力亦是一絕。陳逸賢在課外參加英語演講比賽，去年是中國日報社21世紀英語演講比賽的北京賽區冠軍及全國總冠軍。另一方面，陳逸賢積極參與國際學術交流，曾經在上海參加國際行星系統會議並作報告、在美國亞利桑那大學受邀作論文講解、在德國海德堡Exoplanet Ⅲ會議作海報展示等。

不過，最受網民關注，就是陳逸賢是在一眾「學霸」同學之中脫穎而出的「顏值」，大讚帥氣，「我的媽，好像周杰倫啊」、「眉眼間居然有點像」、「求不戴眼鏡永久哈哈哈哈哈」、「唉，又是一個別人家的好孩子，我看著都羨慕」。

據介紹，清華大學特等獎學金於1989年設立，是學校授予在校學生的最高榮譽，每年獎勵表現最突出的20名在校學生，其中本科生及研究生各有10名，每人可獲1.5萬元人民幣。

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本科生前十名依次分別是自動化系蔡燁怡、人文學院謝廷玉、計算機系張晨、電子系劉泓、物理系陳逸賢、能動系解海鵬、工物系王佳恆、社科學院宮棟宇、水利系劉素嘉、新雅書院王雷捷。

（綜合報道）