張哲瀚被指「精日分子」　《山河令》等多部影音作品被下架

內地男藝人張哲瀚的「精日」風波持續。繼多款社交賬號被平台註銷後，近日各影音平台亦集體將張哲瀚作品下架，其中包括讓他一炮走紅的《山河令》。



樂視視頻發布公告稱，已下架吳亦凡、張哲瀚作品。（微博）

綜合《新京報》、《網易娛樂》等內地傳媒消息，多個內地視頻平台相繼下架了張哲瀚的影視作品。

周五（20日），樂視視頻發布公告稱，樂視視頻絕不會為違法失德藝人提供任何出鏡發聲的機會，「營造風清氣正、積極向上的網絡環境，是樂視視頻的責任和義務。」因此，已於8月16日下架藝人吳亦凡相關的所有視聽類內容，以及8月17日下架藝人張哲瀚主演的電視劇《半妖傾城》。

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隨後優酷下架了《班淑傳奇》、《山河令》及山河令演唱會等衍生作品；愛奇藝下架由張哲瀚主演的電視劇《如意芳霏》、《芸汐傳》；騰訊視頻下架其主演的《美人製造》；芒果TV亦搜尋不到「張哲瀚」的相關內容。

值得一提的是，優酷在20日上午曾短暫將《山河令》下架，但此後又重新上架。根據優酷的說法是「技術升級所致」。而目前，《山河令》正片已經在該平台正式下架。

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而較早前，淘寶、閒魚等網購平台已下架張哲瀚的相關商品；網易雲音樂和QQ音樂亦將其音樂作品下架；微博、貼吧、豆瓣等均將張哲瀚的相關賬號註銷。

8月13日，張哲瀚因被爆曾到包括靖國神社在內的多個日本神社；曾與印尼前總統夫人、日本人黛薇夫人在日本乃木神社參加朋友的婚禮；曬過日本軍旗照片等引發廣泛關注，並被批評時「精日分子」。此外，張哲瀚亦是內地今個月來「涼涼」的第三位男藝人。