張哲瀚被指「精日」遭封殺　「精神日本人」隨時面臨法律風險？

大陸男星張哲瀚日前被爆曾到包括靖國神社在內的多個日本神社，兼曾在網上發布日本軍旗照片，遭網民批評是「精日分子」。

近幾年，大陸不斷發生與「精日」有關的事件，到底精日是甚麼？精日與哈日、親日又有何區別？為何只有精日，而沒有精美、精英呢？



精日是甚麼？

精日全名為「精神日本人」，即是精神上的日本人，代表他們本來不是日本人，卻一味貶低自己的國家抬高日本。「精日分子」是指極端崇拜二戰日本軍國主義並仇恨其自身民族，在精神上將自己視同軍國主義日本人的非日籍人士。

精日分子的表現主要為迷戀二戰日軍制服、在日軍侵略遺址拍照留念、詆毀抗日英雄等、歪曲抗日歷史等，讚美日本軍國主義，對日本的興趣建立在對自身國家和民族的褻瀆和侮辱上的行為。

「精日」與「哈日」、「親日」不同？

所謂的「哈日」，是指喜歡日本的音樂、娛樂、文化等元素的人。「哈日」一詞最先出現於台灣，「哈」在台語有渴望、希望的意思，從而衍生出「哈日族」，即指崇拜、複製日本流行文化的台灣青年，他們從生活、娛樂、思想上都會學習日本文化，甚至會學習日語。現時在台灣抑或大陸，都有相當數量的哈日族。

「親日」則指對日本的民族、政治有強烈好感並支持的人士。簡易而言，「哈日」、「親日」的人士是理智地喜歡日本文化，但不會排斥中國文化，惟精日是盲目崇拜日本文化，對中國文化嗤之以鼻。因此，對日本文化感興趣或對日本產生好感的人士，並不代表精日。

以張哲瀚事件為例，若他只是喜愛日本文化當然無大礙，惟他曾參拜過靖國神社，在微博上載過日本軍旗，又到過日本乃木神社參加朋友的婚禮（乃木神社供奉的乃木希典曾在日俄戰爭中入侵中國旅順、遼陽，屠殺眾多中國人）。張哲瀚種種的舉動，令網民一致認為他是精日分子，指出即使連普通中國人都知道靖國神社代表什麼。除了多個由張哲瀚代言的品牌與其割蓆，央視、人民日報等官媒都相繼發文批評。

立法打擊精日分子

近幾年，大陸不時都發生涉及「精日分子」的事件，當中較為人熟知的，是2018年有兩名身穿日軍制服的男子，在江蘇南京紫金山邵家山雕堡前擺造型拍照。他們頭戴軍帽，其中一男子手持軍刀，另一人手持帶刺刀的步槍，上面綁有日本「武運長久」旗。

2018年4月27日，第十三屆全國人大常委會全票通過《中華人民共和國英雄烈士保護法》，以法制保護英雄烈士，並寫入相關條款打擊「精日分子」。該法規定，禁止歪曲、醜化、褻瀆、誹謗、否定英雄烈士（包括但不限於精日）的事跡和精神；尋釁滋事，擾亂公共秩序，構成違反治安管理行為，由公安機關依法給予治安管理處罰；構成犯罪將依法追究刑事責任。

2018年12月13日實施的《南京市國家公祭保障條例》，規定包括任何組織及個人禁止歪曲、否認南京大屠殺史實，侮辱、誹謗南京大屠殺死難者、倖存者和在抗日戰爭中殉國的英雄烈士，編造、傳播有損國家和民族尊嚴、傷害人民感情的言論或者資訊；禁止在國家公祭設施等地使用二戰時期日本軍服、圖示或者相關道具拍照、錄製影片或者通過網路對上述行為公開傳播。違者將承擔法律責任。

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為何沒有「精英」、「精美」之說？

事實上，「精英」、「精美」的人大有人在，卻較少受人關注，相信與日本侵華屠殺中國人的惡行有關。

在八國聯軍侵華時期，由英國、美國、法國、德國、俄羅斯、日本、奧匈帝國、意大利組成的八國聯合軍隊的軍事行動，同樣造成軍民死傷，最終以清政府與11個國家簽訂的《辛丑條約》為終，令中國成為半殖民地半封建社會。然而，中國抗日戰爭有複雜的特殊意義，經過1937年7月7日全民族抗戰爆發、1937年12月13日南京大屠殺等重要歷程，中國人民歷經14年奮戰才迎來抗日勝利。

對於中國人而言，日本的家仇國恨比起八國聯軍侵華更加嚴重。即使有人是精英精美，但更多的只是崇美、崇英，追求西方思想、生活、文化，或艷羨西方的民主、自由。雖然沒有精英精美，但仍然有人用「美分」或「美國是你爹」之類，去形容那些所謂「盲目追求西方民主」的人。

而極端崇拜日本軍國主義的精日分子，卻以各種方式否認、美化日軍侵略的暴行，挑戰國家與民族的尊嚴，因此兩者根本不可混為一談。