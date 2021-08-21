內地劇《掃黑風暴》盜版資源遭瘋傳　劇方：已報警將嚴厲追責

以「掃黑除惡」為題材的內地電視劇《掃黑風暴》，自8月9日登陸各大電視台及網絡平台後，吸引不少觀眾、網民的喜愛。惟近日，在正版未完結的情況下，網絡上流傳出不少《掃黑風暴》盜版資源。周六（21日），劇方在微博發表聲明稱，已第一時間報警，追查盜版來源，追究相關責任人的刑事責任。



+ 7

據了解，《掃黑風暴》根據中央政法委篩選的真實案例改編，講述了中央掃黑除惡督導組進駐中江省綠藤市後，「前刑警」李成陽（孫紅雷飾）、年輕刑警林浩（張藝興飾）在督導組的指導下，和專案組組長何勇（劉奕君）共同協作，成功抓獲黑惡勢力及保護傘的故事。

《掃黑風暴》自播出以來，憑藉大尺度、快節奏、緊張刺激的劇情吸引了大量觀眾，網絡播放量已經連續逾10天過億，8月20日的網絡播放量更是達到2億。

據了解，騰訊視頻是《掃黑風暴》唯一網絡播出平台，截至目前，普通用戶可觀看至11集，VIP用戶可觀看到15集，超前點播則更新至19集。

但與此同時，《掃黑風暴》的盜版資源近日在網絡流出，據網絡截圖顯示，目前用戶已可通過被洩露的視頻資源觀看《掃黑風暴》全集，且視頻上標註有「送審樣片」的字樣。

對此，《掃黑風暴》官方微博21日上午發表聲明表示，盜版內容影響正常播放秩序、侵犯了出品方以及播出平台的合法權益，也對創作者以及觀眾造成了極大的上海，涉嫌構成刑事犯罪。劇方已在第一時間向警方報案，追查盜版來源，追究相關責任人的刑事責任。

劇方還呼籲觀眾、網民，通過合法平台觀看《掃黑風暴》，勿觀看盜版內容，切不可擅自轉發、傳播盜版內容。

有網民表示，「抵制盜版，一起享受同步追劇不好嗎」、「良心好劇，支持正版」、「洩露和傳播未播劇集是違法的，支持維權」；但亦有網民稱，「盜不盜版我也看完了」、「盜版才香，一口氣看完」。

此外，較早前，因發現抖音平台中存有大量未經授權搬運剪切的《掃黑風暴》侵權視頻，騰訊視頻將抖音起訴指北京知識產權法院，並索償1億元人民幣。北京知識產權法院已於8月17日立案。