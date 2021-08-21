掃黑風暴｜改編自孫小果、操場埋屍等大案　原型故事比劇集更殘酷

「反黑」題材影視劇今年在內地表現亮眼，先是「五一」假期同時有兩部涉及黑社會題材的電影上映，一部是香港導演王晶的作品《追虎擒龍》，另一部是內地導演呂聿來的作品《掃黑．決戰》。



最近再有一部「掃黑除惡」題材電視劇《掃黑風暴》正在熱播，由孫紅雷、張藝興領銜主演，除了大尺度、快節奏、緊張刺激的劇情吸引不少網民追劇，故事原型也成為關注焦點。



據介紹，《掃黑風暴》根據中央政法委篩選的真實案例改編，包括轟動全國的孫小果案、操場埋屍案、湖南文烈宏涉黑案、海南黃鴻發案等。



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《掃黑風暴》講述了中央掃黑除惡督導組進駐中江省綠藤市後，「前刑警」李成陽（孫紅雷飾）、年輕刑警林浩（張藝興飾）在督導組的指導下，和專案組組長何勇（劉奕君）共同協作，成功抓獲黑惡勢力及保護傘的故事。

根據內地影視評論網站「豆瓣網」評分，《掃黑風暴》目前有超過10.7萬人打分，約77%人給了四星以上，總分8.0。有網友表示，雖然劇情中有一些內容是改編的，其實原型故事比電視劇更殘酷。也有網民表示，根據真實事件改編是「最恐怖的字眼」。以下就來盤點一下《掃黑風暴》涉及哪些大案：

一、操場埋屍案



劇中角色麥自立的原型正是「操場埋屍案」，妻子為夫伸冤14年，結果在馬路上被人暗害埋在荒野，女兒還被仇人蒙蔽。麥自立失蹤案背後的黑手仍未揭曉，劇情仍在鋪墊中。

至於現實案件，2019年6月20日，湖南省新晃縣公安局在新晃一中跑道內挖出一具遺體，其正是失蹤了16年的鄧世平，當年他失蹤後，時任校長黃炳松放出消息暗指他攜款潛逃，16年後鄧世平才沉冤得雪。

原來，2002年該校需要建操場，黃炳松的外甥杜少平採取各種手段承建了操場的土建工程，由於他偷工減料，教師鄧世平作為校方工程監理，多次與杜少平產生了矛盾，而杜少平記恨對方斷自己財路，趁著黑夜動手，將他埋在操場中。黃炳松知道事情真相，卻掩蓋外甥的犯罪事實，拉攏不少人阻撓調查，此案涉及了當地19名公務員。當遺體出現後，工作組前往駐紮，才調查出前因後果，杜少平被判死刑，已退休的黃炳松被判刑15年。

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二、黑老大孫小果案



「孫小果案」貫穿《掃黑風暴》整套劇。劇中角色孫興在衛生間對著鏡子說，自己原名是高赫，因殺人被判死刑，後用非法手段逃脫，整容成為現在的孫興。因此網民判斷，孫興原型就是數次減刑、被判處死刑後卻「死而復生」的孫小果。

現實案件中的孫小果，於1994年因強姦罪被判囚3年。惟案件辦理期間，他被取保候審，保外就醫，沒有被收監的孫小果更加肆無忌憚。1997年4月至6月，他以暴力和脅迫手段強姦4名未成年少女。同年11月7日，孫小果及其同夥在公共場所挾持兩名17歲少女，進行暴力傷害和凌辱摧殘，致使一名被害人重傷。1998年2月，孫小果因強姦罪、強制侮辱婦女罪、故意傷害罪等多項罪名，被昆明市中級法院一審判處死刑，立即執行。

孫小果出獄後依然稱霸一方。（網絡圖片）

然而，十二年後的2010年，孫小果重返昆明的夜場，成為了多家夜店的老闆。孫小果「死裏逃生」的背後疑竇重重，及至2019年4月，中央掃黑除惡第20督導組赴雲南，將孫小果案列為一號督導案件。

調查證實，1998年孫小果一審被判死刑後，1999年二審被雲南省高級法院判為死緩。2007年案件再審，死緩改判為有期徒刑20年。期間孫小果又被多次減刑，實際服刑12年零5個月就被釋放出獄。

孫小果一次次逃出法網，都是因為一張無形的「關係網」，編織出這張關係網的人是他的母親孫鶴予（原本是昆明市官渡區公安分局的一名民警，曾因幫助孫小果偽造材料，辦理取保候審，在1998年被依法判刑並開除公職）和繼父李橋忠（從雲南省邊防部隊轉業後，先後擔任過昆明市五華區公安分局副局長和區城管局局長）。

在孫鶴予和李橋忠的操作下，時任雲南省省長秦光榮的秘書袁鵬都為之打招呼，打通雲南省高院的關係，啟動再審程序，令死緩改判有期徒刑。之後，其母親和繼父又再一次通過熟人關係，為在監獄中服刑的孫小果違規減刑。該案最終經過徹查，孫小果被執行死刑。孫鶴予、李橋忠分別被判處有期徒刑20年、19年。

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三、湖南文烈宏案



《掃黑風暴》劇中長藤資本董事長高明遠，拉攏了很多的保護傘，甚至幫公職人員升職鋪路，其原型人物為文烈宏。

文烈宏在長沙赫赫有名，江湖人稱「文三爺」，他靠水果批發起家，之後開了棋牌室抽成，又開始放錢賺高利息貸，不少客戶是企業家，給自己的「保護傘」上交了幾千萬。

2017年文烈宏被抓，當他所有的「保護傘」被捕之後，文烈宏還用2000萬元讓監獄協警劉某幫他出逃，越獄事件之後，警方用50小時又捉住了他，當年曾轟動一時。

2019年1月15日，湖南省常德市人民法院公開宣判文烈宏黑勢力犯罪案件，文烈宏被法院判決無期徒刑。（資料圖片）

四、海南黃鴻發案



《掃黑風暴》劇中菜市場的「菜霸」控制了綠藤市所有蔬菜的數量和市場，大家都需要向他交納保護費。再加上這些「菜霸」有多重「保護傘」，導致菜農對其敢怒不敢言。而劇情的原型是海南黃鴻發案。

從上個世紀80年代末開始，黃鴻發以開設地下賭場起家，先後吞併了昌江地區多股惡勢力幫派坐大成勢，「以商養黑」、「以黑護商」，這個團夥通過強迫交易、敲詐勒索等暴力手段對昌江地區的鐵礦、混凝土、砂石場、娛樂場所、農貿市場、土建工程等十多個行業領域形成了非法控制或強勢壟斷，時間竟然長達30年之久。

黑社會頭目黃鴻發被抓獲的情景。（海南警方供圖）

為尋求非法保護，黃鴻發組織以非法收益為餌，引誘、拉攏、收買當地多名黨政機關、政法職能部門領導幹部為其充當「保護傘」。另據海南省公安廳介紹，黃鴻發組織制定了嚴密的入會幫規及招募團夥成員的固定程序，組織成員集中管理，配備統一服裝、繳納社保、提供集體食宿，定期組織緊急訓練。

黃鴻發團夥的惡行最終驚動中央巡視組。2020年7月30日，遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，海南省第一中級法院在昌江縣對黃鴻發執行死刑。

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