阿富汗局勢｜中國大使館正常運作　早年屢受恐襲波及館員寫遺書

阿富汗變天，塔利班宣佈成立阿富汗伊斯蘭酋長國，西方國家使館人員紛紛撤離，但中國駐阿富汗喀布爾大使館仍在正常運轉。阿富汗長期戰亂不斷，喀布爾中國大使館也經歷了多次襲擊，使館前幾年更受巨大爆炸襲擊波及，大型彈片擊穿窗户嵌入牆身，有使館人員差點被擊中，不少人都寫了遺書而不敢告訴家人。



塔利班接掌阿富汗政權後，中國駐阿富汗大使王愚此前接受《環球時報》總編輯胡錫進採訪，並拍攝了中國國旗在使館飄揚的照片，在網上引發熱議，有網民稱「我駐阿使館看着好簡陋」。

《環球時報》就此進一步挖掘了中國駐阿富汗使館背後的故事。據悉，這座小樓始建於上世紀70年代，是一座單體兩層建築物，見證了阿富汗40多年來的戰亂史。中國使館建築在上世紀90年代曾經「遍體鱗傷」，關閉長達9年，於2002年復館時做了修復和粉刷。

塔利班奪取阿富汗政權後，中國駐阿富汗使館照常運轉。（Twitter@Wang Yu 王愚）

今年5月阿富汗戰事升級後，不少中國公民身陷外地，飛機停航，陸路被切斷，處境十分危險。外地機場小，沒有商業航班，即使有商業航班也無法起降。

中國駐阿富汗使館動用各種關係，終於安排了包機7月初到喀布爾，將大多數阿富汗中國僑民撤走，比近日西方國家行動早了一個多月。

中國駐阿富汗外交人員還多次深陷險境。據悉，2020年以來，數十枚火箭彈從使館頭頂飛過，10多枚在500米內爆炸，多枚還不到20米。今年3月9日，中國大使參加阿富汗總統加尼（Ashraf Ghani）就職儀式時，現場就突然遭到火箭彈襲擊，周邊停車場多輛車被毀。

2019年7月2日，一名自殺式襲擊者在使館不到20米處引爆身上的炸彈，車輛劇烈震動。最驚險一次是2017年5月31日，一輛裝有1,500公斤炸藥的卡車，在使館外150米處爆炸，造成150多人死亡，600多人受傷。

使館建築物玻璃多處被彈片擊穿，數百枚金屬殘片落入使館園內，有館員差點被擊中，所幸全體館員都平安。很多館員都寫了遺書而不敢告訴家人。

那次巨大爆炸，一枚接近3公斤的巨大金屬碎片，擊穿了使館二樓窗户並嵌入牆內。中國駐阿富汗使館黨委在襲擊一年後為此立碑，將這塊牆身保存。

據悉，在此次阿富汗局勢變天後，塔利班8月19日宣佈成立「阿富汗伊斯蘭酋長國」。根據當地形勢發展，中國駐阿富汗大使館再發緊急提醒。

據中國駐阿富汗使館網站8月20日消息，當前阿富汗安全形勢極為複雜嚴峻，為保障在阿中國公民生命財產安全，請尚未向中國駐阿富汗使館報備的在阿中國公民（含港澳台）速告現住址、行程、本人及國內親屬聯繫方式。

消息指，有知情者也可向中國駐阿富汗使館提供相關訊息。