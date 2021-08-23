周江勇落馬｜被查原因眾說紛紜　杭州市紀委監委宣布整頓政商關係

浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
今日（23日），中紀委國家監委官網發布消息，稱為進一步優化親清政商關係，杭州市紀委監委部署開展影響親清政商關係突出問題專項治理。消息一出，似乎暗示周江勇的落馬與「政商關係」有關。
消息指出，此次專項治理主要聚焦「領導幹部防止利益衝突事項自查自糾、領導幹部違規借貸專項治理『回頭看』以及規範領導幹部配偶、子女及配偶經商辦企業行為」，治理覆蓋的人員包括「全體在職以及近三年來退休、離職的市管領導幹部」。
其中，杭州重點明確10種利益衝突情形，要求在3個月內完成糾改。杭州市紀委監委將對至少10%的自查人數進行再檢查。
本次治理還要求，即便「領導幹部」本人沒有參與違規經商辦企，也不能置身事外，要對未如實填報、未按規定糾改或糾改敷衍了事、弄虛作假的予以問責，涉嫌以權謀私、利益輸送的一律嚴肅查處。
杭州發起的專項行動，可見周江勇的落馬似乎與政商關係有關。而網上多有聲音認為，根據過去周江勇與商人的合照，他與馬雲的關係不同尋常。同時，也有人認為周江勇的落馬或與另一名浙江官員主動投案有關。8月19日，浙江省人大常委會機關黨組副書記馬曉暉主動投案；他與周江勇履歷類似，曾在寧波、温州、杭州等地任職。
1967年生的周江勇為寧波人，曾任寧波市委常委，舟山市長、市委書記，温州市委書記等職，2018年5月調任杭州市委書記。1966年生的馬曉暉是慈溪人，曾任寧波市團委書記，後歷任台州市組織部長、温州市委副書記、杭州市委副書記、湖州市委書記等。
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