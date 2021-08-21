中央部署浙江共同富裕示範區之際　杭州書記周江勇涉違紀違法被查

「十四五」規劃提出支持浙江建設共同富裕示範區，本周二（17日）召開的中央財經委員會第十次會議，對促進共同富裕的重要任務作出更明確的部署。



四日後，中央紀委國家監委網站周六（21日）發布消息稱，浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



根據內媒報道，浙江省代表團8月17日至19日先後到青海、新疆學習考察，當時周江勇亦有隨考察團出席相關活動。兩日後，周江勇落馬。

公開資料顯示，周江勇1967年9月出生，是浙江寧波人，1985年8月參加工作，1992年11月加入中國共產黨，是十九大代表。他曾任寧波市委常委，舟山市委書記、市長，溫州市委書記，浙江省委常委等職。2018年5月起任杭州市委書記。

2019年9月，周江勇為馬雲頒發證書和印章。（杭州日報）

值得一提的是，阿里巴巴集團主要創辦人馬雲2019年9月卸下董事局主席一職時，杭州市委和市政府為表彰他作出的巨大貢獻，授予「功勳杭州人」榮譽稱號。當時正是周江勇為馬雲頒發證書和印章。同年11月11日，周江勇赴阿里巴巴集團，考察了天貓雙11指揮中心，對阿里巴巴集團為杭州發展作出的貢獻表示感謝。

據《杭州日報》報道，周江勇曾表示，「杭州支撐著阿里巴巴，阿里巴巴也改變著杭州。一座城市與一家企業，因為相信而相融，因為共生而共榮。」

而在周江勇落馬之前，據浙江省紀委監委8月19日發布的消息，浙江省人大常委會機關黨組副書記馬曉暉涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正在接受浙江省紀委監委紀律審查和監察調查。