中共反腐｜今年頭半年40餘名官員自首　近4年合共有4.2萬人投案

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-07-12 21:00

北京師範大學黨委原書記劉川生在卸任書記一職近5年後主動投案，引發強烈關注。據中國紀檢監察報調查通報，2021年已有40餘名省管及以上官員投案自首，接受審查調查。 上述主動投案人員中，既有黨政機關領導官員，也有國企等單位管理人員；從年齡來看，既有在職官員，也有已經離崗、退休人員。

西方媒體在中共建黨百年大慶的敏感時期評論稱，中共在國外的影響力越來越大，同時在國內反腐敗方面取得了成功。（AP）

通報稱，數據顯示，2017年中共十九大以來，主動找黨組織找紀檢監察機關投案的有4.2萬人。

「我擔心問題暴露，經常夜不能寐，寢食難安，常常在半夜夢見自己被紀檢監察機關帶走而嚇出一身虛汗。」在近日播出的官方宣傳片《迷途抉擇》中，雲南省文山壯族苗族自治州政協原黨組書記、主席黎家松面對鏡頭，坦陳自己主動投案的主要理由：害怕。

從2001年12月到2020年5月，黎家松利用職務便利和影響力，先後收受下屬60多名部門領導和鄉鎮、黨政領導送的錢物，涉及文山州馬關縣、文山市的重要部門和鄉鎮，累計達300多萬元人民幣。

同時，黎家松還插手礦產資源開發、市政建設和房地產開發，利用職務便利為企業改制「開綠燈」，在市政工程建設中說情、打招呼，在房地產開發中為企業老闆謀取不當利益。

2020年5月，黎家松最終選擇主動投案，並交代了組織未掌握的違紀違法問題。經查，黎家松收受賄賂1,228.5萬元人民幣、100萬元港幣、6萬美元、1,500克黃金，涉嫌受賄犯罪。

2020年10月，黎家松被開除黨籍、開除公職，犯罪問題被移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

值得關注的是，在2021年以來主動投案的問題官員中，政法系統官員多次出現。比如，蒙永山主動投案的同一天，黑龍江省紀委監委發布通報，黑龍江省佳木斯市人民檢察院原檢察長高偉利，主動投案，接受紀律審查和監察調查。

報道指，中共十九屆中央紀委五次全會在部署2021年主要工作時，強調加大對政法系統腐敗懲治力度，嚴懲濫用職權、徇私枉法行為。各地紀檢監察機關結合正在開展的全國政法隊伍教育整頓，精準有力監督執紀執法，查處了河南省委常委、政法委書記甘榮坤，山西省副省長、省公安廳廳長劉新雲等中管幹部及一批基層政法「蛀蟲」，持續形成了高壓震懾。

根據官方公布和講法，在高壓震懾下，政法系統問題官員投案時間呈現一定集中性。如2021年5月，就有上海市浦東新區人民檢察院檢察長、黨組書記楊玉俊，廣東省雲浮市委常委、政法委書記黃天生，山東省委政法委副書記惠從冰等人主動投案，他們均在政法系統工作多年。此外，由於「違規干預具體案件，為案件當事人請託說情」等違紀違法問題，主動投案的重慶市委政法委原副書記譚曉榮也於當月被通報開除黨籍和公職。