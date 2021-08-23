中國軍事｜解放軍演示無人機引導火箭炮　精準摧毀敵軍直升機場

在「國際軍事比賽-2021」中國庫爾勒賽區開幕式上，中國軍方演示無人機引導遠火打擊，相關畫面曝光，引發關注。



據央視軍事頻道8月22日報道，在軍事課目演示環節，打擊藍軍直升機起降場過程中，中國無人機跟蹤識別目標，自動回傳訊息，引導遠火打擊。多枚火箭彈經過1分40秒飛行後，精準命中4個目標。

無人機作為一種新型空中作戰力量，可以在傳統攻擊方式難以觸及的區域率先出擊，不僅可以完成戰場偵察監視，精準目標指引，實時損傷評估等多元化任務，還能有效降低遂行任務的人員風險，在未來的空中戰場將發揮重要作用。

此前，美國《國家利益》雜誌2019年的文章曾說，中國已經成為「無人機超級大國」。

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央視軍事頻道5月11日發布影片報道稱，解放軍陸軍第71集團軍某陸航旅在黃海某海域展開全彈種、跨晝夜實彈射擊演練。無人偵察機高空搜索識別目標，實時回傳訊息，武裝直升機超低空掠海快速機動。飛行員在無人機照射引導下，發射空地導彈對海面靶標進行視距外攻擊，摧毀目標。

2021年3月，央視曾報道解放軍第80集團軍某陸航旅開展的一場直升機與無人機的協同訓練。在該場訓練中，KVD001無人機曝光。

此前3月初，央視報道解放軍無人機與直升機的協同訓練（點擊大圖瀏覽）：

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而在更早前的2020年11月16日，解放軍第71集團軍某旅直升機舉行海上實彈射擊演練時，採用無人機引導直升機海上超視距精確打擊。這是公開報道中首次提及有關解放軍無人機引導直升機進行超視距打擊。

報道稱，無人機搜索制導新模式，不僅可以減少惡劣天氣影響，還能增加射程，從而創新戰法。

該旅負責人介紹，2020年以來，該旅發揮無人偵察機飛行高度高、續航時間長和偵察引導方式多等優勢，探索將原本由直升機擔負的搜索引導任務「剝離」給無人偵察機去完成。飛行員在滿足條件後摁下發射按鈕，導彈便可在無人偵察機制導下精確攻擊目標。