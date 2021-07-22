河南暴雨｜翼龍無人機出動救災　為受災民眾提供通訊服務

作為河南暴雨受災最嚴重的地方之一，鄭州鞏義市米河鎮一度通訊受阻。為此，中國應急管理部派出翼龍-2H應急救災型無人機，覆蓋網絡訊號，供受困群眾通信報平安。



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據介紹，翼龍-2H應急救災型無人機系統是航空工業為應急管理部打造的應急通信國家力量，可定向恢復50平方公里的移動公網通信，建立覆蓋15,000平方公里的音視頻通信網絡。針對災區「三斷」情況，通過融合空中組網、高點中繼等技術，實現圖像、語音、數據上下貫通橫向互聯。

國務院國資委新聞中心官方微博「國資小新」發文稱，7月21日，翼龍-2H應急救災型無人機在河南上空執行五到六小時的偵查和中繼任務，為受災民眾提供對外通訊服務。截止21日20時，空中基站累計接通用户2,572個，產生流量1,089.89M，單次最大接入用户648個。

7月20日，河南省鞏義市米河鎮鎮區因強降雨被淹沒，電力、通訊中斷，一度與外界失去聯繫。（新華社）

鞏義市米河鎮民眾收到的短訊：

「米河鎮的鄉親們，因暴雨致通信中斷，應急管理部緊急調派翼龍無人機抵達你鎮上空，可暫時恢復中國移動公網通信。受翼龍無人機滯空時間限制，公網恢復時間只有五小時，請儘快報告情況、聯繫家人。祝平安！」



7月20日，位於兩條河流交匯處的米河鎮鎮區被漫過河堤的洪水淹沒，大量道路損毀，房屋進水，車輛被淹，共計2萬餘人受災，亟待救援。7月21日上午，前往米河鎮的道路被修通，外界救援力量不斷進入當地，村民也展開自救。

目前鞏義市已調集武警及民兵共計180多人，消防救援大隊及公安幹警100人，民間救援團隊逾40人投入救援。武警官兵已進入7個失聯村莊，還有2支隊伍前往2個失聯村莊尚未返回。