天問一號｜祝融號火星百日行程破1千米　留下國旗與「中」字印記

祝融號火星車在火星工作100天，行駛里程獲最新突破。而祝融號自成功軟着陸在火星表面後，在火星表明留下的中國印記亦引發關注。



官媒《人民日報》8月23日消息稱，8月23日是「天問一號」遨遊太空、追夢火星13個月整，也是「祝融號」火星車平安在火星度過100天、行駛里程突破1,000米的關鍵一天。

2021年2月10日19時52分，「天問一號」經歷202天、4.75億千米的飛行後，與火星交會，成功實施捕獲制動，進入環繞火星軌道，成為中國第一顆人造火星衛星。

2021年5月15日7時18分，「天問一號」探測器成功軟着陸於火星烏托邦平原南部；5月22日，「祝融號」火星車駛達火星表面，開始在軌測試和巡視探測，先後傳回「着陸點全景」、「地形地貌」、「中國印跡」和「着巡合影」等影像圖；6月11日，中國國家航天局舉行儀式，火星表面獲取的首批科學影像圖揭幕，標誌着中國首次火星探測任務取得成功。

+ 2

2021年8月6日，「祝融號」火星車正在穿越石塊、撞擊坑、沙丘分佈密集的複雜地形地帶，後避障相機拍攝了一張車體剛剛越過石塊的照片。

中國「天問一號」火星探測任務持續推進，2021年8月17日官方消息指，祝融號火星車完成既定巡視探測任務。

「天問一號」火星探測器任務着陸和巡視探測系列實拍影像（點擊大圖瀏覽）：

+ 9

另外，官媒央視視頻報道稱，祝融號火星車在火星表明留下中國印記：五星紅旗展示在火星表面、車轍上出現紅色漢字「中」。

央視新聞還曾表示，在火星巡視探測以來，祝融號火星車上搭載的多個科學載荷，獲取了大量科學數據。這些一手數據為科學家們了解火星和深入研究提供了重要支撐。