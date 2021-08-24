中國「萬噸大驅」南昌艦編隊赴日本海　自衛隊出動艦機監視

繼8月14日中國海軍056型導彈護衛艦廣元艦穿航對馬海峽後，中國055型導彈驅逐艦南昌艦、052D驅逐艦貴陽艦（舷號119）和903號補給艦8月22日航行進入日本海。



據日本防衛省消息，8月22日，中國海軍055型萬噸大驅南昌艦、052D型導彈驅逐艦貴陽艦和903型綜合補給艦穿航對馬海峽，進入日本海，這也是南昌艦第二次赴日本海訓練。日本防衛省還稱，自衛隊出動艦機對中國艦隊進行監視。

日本防衛省統合幕僚監部8月23日發布消息稱，日本海上自衛隊於8月22日12時左右在對馬島西南方向約105公里的海域，發現3艘正向東北方向航行的中國海軍艦船。日本防衛省公布的中國軍艦的照片，從上到下依次為055驅逐艦南昌艦、052D驅逐艦貴陽艦和903號補給艦。

日本防衛省稱，這3艘中國海軍艦船通過對馬海峽後向東北方向航行進入日本海。日本海上自衛隊出動隸屬於佐世保基地第2護衛隊群的「春雨」號驅逐艦以及兩架來自鹿屋航空基地和厚木航空基地的P-1反潛巡邏機進行監視和情報收集。

此前，日本防衛省消息稱，在8月14日，日本海上自衛隊在對馬海峽西南約130公里的海域發現向東北航行的中國海軍導彈護衛艦廣元艦（舷號649）。隨後廣元艦通過對馬海峽進入日本海。

日本海上自衛隊第2護衛隊所屬春雨號導彈驅逐艦和第4航空群所屬P-1反潛巡邏機對中國海軍廣元艦進行了跟蹤監視。

而在更早前的3月18日，中國055型導彈驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦成都艦（舷號120）及054A型護衛艦大慶艦（舷號576）三艦編隊自對馬海峽西南250公里處向東北方向行駛，隨後穿航對馬海峽駛入日本海。

055萬噸級驅逐艦首艦南昌艦（點擊瀏覽大圖）：

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055型驅逐艦是中國完全自主研製的萬噸級驅逐艦。中國官媒曾在055驅逐艦首艦南昌艦入列時指，055型驅逐艦滿載排水量超12,500噸，裝備有新型防空、反導、反艦、反潛武器，具有較強的訊息感知、防空反導和對海打擊能力。

055型驅逐艦又被稱為航母的「帶刀護衛」，不但綜合性能優異，而且其搭載的導彈種類較多。