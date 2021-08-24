政策一小步｜指其封建迷信　山西擬禁止生產和銷售冥幣、紙人等

山西省司法行政網近日發布《山西省殯葬管理條例（草案）（徵求意見稿）》（下稱《草案》），對公墓管理費、殯儀服務價格、殯葬市場管理等方面作出明確規定，並禁止生產和銷售冥幣等封建迷信喪葬用品。



《草案》就墓位規模作出明確，規定骨灰墓單穴佔地面積不得超過0.5平方米、雙穴佔地面積不得超過0.8平方米，遺體墓單穴佔地面積不得超過四平方米，雙穴不得超過六平方米；墓碑高度不得超過地面0.8米；並要求公益性公墓和骨灰堂應當用於民政部門批准建設時確定的服務對象，不得向戶籍不在服務區域內的對象提供墓（格）位，配偶的戶籍在服務區域內的除外。

《草案》又提出多項要求，包括公墓不得一次性收取超過二十年的墓穴管理費；公墓區域以外的已有墳墓不得進行重建、擴建、硬化處理；鼓勵公墓區域以外的已有墳墓遷至公墓、骨灰堂安葬；任何單位和個人未經批准，不得擅自建設殯葬設施；禁止建立或者恢復宗族墓地等。同時，殯葬服務收費實行分類定價管理，遺體接運、暫存、火化、骨灰存放等實行政府定價並動態調整，遺體化妝、遺體防腐、弔唁設施租賃等則實行政府指導價；殯葬服務單位不得以任何形式誤導、誘導、捆綁或者強制提供服務，不得有不正當價格行為。

此外，《草案》要求禁止生產、銷售喪葬用品的單位及個人生產和銷售紙人、紙馬、紙房、冥幣等封建迷信喪葬用品；禁止向火葬區銷售棺材等土葬用品，但是向省內有土葬習俗的少數民族居民銷售土葬用品的除外；禁止建設、出售超標準墓穴、豪華墓、硬化大墓、活人墓；不得私自預售、轉讓、炒買、炒賣公墓墓地、穴位和骨灰存放格位。但是向夫妻健在一方預售合葬墓穴以及75歲以上的高齡老人、危重病人預售墓穴的除外。

網民點睇：

先禁了宗教吧，那也是迷信

做好市場管理比直接禁止好得多

把傳統的東西都給去除完了走向現代化？

感覺也不應該一刀切，特殊地方和節日應該還是允許的

春節。清明。端午。七夕。中元。中秋。冬至。這種迷信有關節日都取消了吧。我們應該全年無休。



對此，山西省司法廳立法三處表示，上述條例尚處於徵求意見階段，公眾可通過郵箱等方式反饋個人意見，在後續的草案修改和完善中會認真考慮並予以吸納。