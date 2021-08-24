新冠疫苗｜抗體增三成、不建議溝針？　國藥專家詳情解析加強針

隨著新冠病毒變異毒株的全球擴散，人們對於新冠疫苗加強針的關注度亦愈來愈高。周一（23日），中國國藥集團中國生物首席科學家張雲濤在接受《中新社》訪問時表示，在免疫原性方面，接種第三針後，抗體增長的幅度在30%左右，不建議選取不同技術路線的加強針。



加強針可令抗體增長三成左右

張雲濤指，國藥集團通過開展Ⅰ、Ⅱ期臨床研究時，就已經設計了加強針試驗。對於3至17歲、18至59歲、60歲以上三個年齡段，設計的接種程序是第三針與第二針間隔56天。而在免疫原性方面，接種第三針後，抗體增長的幅度在30%左右。「整體的安全性數據還是非常好的，不管是局部的反應和全身的反應，都符合預期，和兩針的沒有什麼區別。」

另外，張雲濤說，國藥集團在阿聯酋開展了9300人的加強針研究，第二針與第三針的間隔時間在6個月左右，安全性數據符合預期，且沒有嚴重的不良反應事件，免疫原性結果正在監測過程中。

張雲濤表示，根據相關研判和一些非典型的成隊列的研究數據來看，未來可能會在形成全人群免疫屏障、應接盡接第二針之後，擇期開展加強針的接種。而60歲以上老人、航空業人員、快遞員等特殊人群應當優先接種加強針。

不建議接種技術路線不同的加強針

對於加強針的技術路線，是否要與前期接種的疫苗技術路線相同？張雲濤說，中國發布的新冠疫苗接種技術指南建議使用同一疫苗產品完成接種。

張雲濤說，接種不同技術路線的疫苗並觀察其免疫效果，被稱為「序貫接種研究」，需要滿足3個條件。一是，根據中國藥品監管部門的規定，在進行序貫研究時，不同技術路線的疫苗必須都是附條件上市或者上市疫苗；二是，需先在動物體內完成系統性序貫研究之後，得到安全性、有效性的驗證；三是，通過藥品監管部門審批，合理合法地開展不同技術路線疫苗的序貫研究。

張雲濤認為，若跨過這三個步驟，直接在人體使用不同技術路線的加強針，或將面臨長期的安全性風險。而目前還沒有更多的數據對新冠疫苗加強針的序貫研究進行預判。

應優先接種二代針還是加強針？

新冠病毒變異毒株肆虐全球，內地近期幾波疫情均由Delta變異毒株引起，各疫苗公司針對新冠變異毒株的「二代針」疫苗研發正在進行中。如若加強針與「二代針」同時面世，民眾應該優先接種哪一種？張雲濤說，「從老百姓的角度講，未來首先應該選擇接種加強針。」

張雲濤表示，若第二針與第三針的間隔時間稍長，比如半年或以上，人體產生的抗體會大幅度提升。這對防止變異毒株引起的感染和發病將起到很好的作用。目前，已經通過中國國家藥監部門批准附條件上市的幾款新冠疫苗，尤其是滅活疫苗，從實驗室的交叉中和試驗數據來看，其對Delta、Beta等變異株仍具有較好的保護作用。