中國首顆原子彈鈾球操刀人　原公浦因病逝世享年87歲

中國第一顆原子彈核心部件鈾球的操刀人原公浦，周日（22日）因病在上海逝世，享年87歲。



原公浦因病逝世，享年87歲。（央視）

《北京青年報》報道，1963年，原公浦去了位於甘肅的中國核工業總公司404核基地，翌年被選為車削第一顆原子彈鈾球的操刀人。經過大量練習、精心操作，他成功車出最後關鍵的三刀，核心部件各項數據全部達到設計標準，完成中國第一顆原子彈的「心臟」——鈾球的精細加工，為第一顆原子彈的成功爆炸作出重要貢獻，他更獲得「原三刀」的稱號。去年1月15日，原公浦被授予中國核工業功勳獎章。

雖然原公浦為第一顆原子彈的成功爆炸作出重要貢獻，但他晚年身患重疾。2011年，原公浦被確診為前列腺癌晚期，當時的癌細胞已擴散至全身的骨骼，他翌年曾接受手術並繼續以藥物治療，但因為每個月要自費上萬元（人民幣，下同）的藥物，而他每月的退休金只有4000多元，最後因付不起而停藥。

2013年，原公浦到醫院參與一種抗前列腺癌藥物的臨床試驗。兩年的試驗結束時，他病情穩定，但該藥價格過高，原公浦於是到曾參與臨床試驗的公司，要來實驗剩下尚未銷毀的藥物，有醫生知道後自費為他買了近一年的仿製藥。

原公浦曾多次寫信到自己所屬的中國核工業集團，申請長期的治療和藥物補助。中核集團浦原公司離退休辦公室的負責人曾稱，原公浦從甘肅退休回到上海，享受一般員工退休水平，退休金按照甘肅省的政策發放，相對上海的生活、醫療成本來說是比較低，「當時和他一樣的工人是非常多的」，集團考慮到他們的情況，成立了一個幫困基金，每年最高補助一萬元。