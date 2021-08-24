新冠疫苗｜鍾南山團隊最新研究　科興國藥對Delta總體保護率達59%

新冠肺炎肆虐全球，多個國家更出現變種病毒。近期，由中國工程院院士鍾南山帶領的團隊，以廣州市今年5月至6月新冠疫情中的病例及密切接觸者為研究對象，發現科興和國藥新冠疫苗對Delta變種病毒的總體保護率達59%。

該研究論文已於8月14日，在國際知名期刊《新型微生物與感染》（Emerging Microbes & Infections）上發表。



截至8月23日，內地新冠疫苗接種超過19.6億劑次。（中新社）

廣州市疾病預防控制中心聯合中國工程院院士鐘南山團隊，以及中山大學公共衛生學院張定梅副教授團隊，以今年5月18日至6月20日於廣州市發生的Delta新冠疫情的153宗確診病例，和475名密切接觸者作為研究對象，通過檢測—陰性設計的病例對照研究，估算出國產新冠疫苗應對Delta的保護效果。

在確診個案中，137名患者有輕微至中等症狀；16名患者有重症症狀，均未接種疫苗。在已接種疫苗的個案中，61.3%已接種兩劑科興疫苗，27.5%已接種兩劑國藥疫苗，10.4%則混合接種上述兩款疫苗。

研究顯示，科興和國藥的新冠滅活疫苗對Delta變種病毒有效，完整接種兩劑次疫苗對預防Delta的總體保護效果達59.0%，對中度症狀的保護率為70.2%，對重症的保護效果達100%（因重症樣本量較小，此結果會高估重症的保護效果）。

研究發現，僅接種一劑次的滅活疫苗不能產生有效的保護效果，接種第二劑次滅活疫苗兩周後，則可以產生較好的保護效果。同時，上述兩款疫苗的保護效果在40歲至59歲的人群以及女性群體中都稍有升高。

此外，《自然》雜誌在8月19日發表由牛津大學、英國政府針對復必泰、阿斯利康疫苗對Delta變種病毒的有效率研究。樣本取自今年5月17日至8月1日，其中接種復必泰兩劑次後14日的有效率為92%、30日後為90%、60日後為85%、90日後為78%；接種阿斯利康兩劑次後14日的有效率為69%，90日後為61%。