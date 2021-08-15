新冠肺炎｜廣州開始接種「三針」疫苗　稱有效對抗Delta變種病毒

廣州市14日開始接種一款需要打三針的新冠疫苗，是中國大陸第一款重組亞單位蛋白疫苗。據稱，這款疫苗可以有效對抗Delta變種病毒。



廣州市政府前晚宣布，昨日開始為廣州市民接種安徽智飛龍科馬生物製藥有限公司生產的重組新冠病毒疫苗。這是中國大陸批准使用的第四款新冠疫苗。

據了解，該疫苗由中科院微生物所高福院士團隊研發，今年三月初已在烏茲別克獲批使用，並獲烏國評價為世界上最安全、最有效的疫苗之一。其第二針和第一針相隔一個月，第三針則要在第一針六個月內接種。完成三針，其抗體轉率可達百分之九十九。

大陸中科院微生物所指，該疫苗技術原理和已經運用很成熟的乙肝疫苗類似。接種後，可刺激機體產生抗新冠病毒的免疫力。研究並發現，完成三針的試驗者，其血清樣本顯示針對Delta變體的中和抗體未下降。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】