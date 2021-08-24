彭博社：中國遏制Delta變種病毒　但「中國模式」能作參考成疑問

中國早前爆發由Delta變種病毒引發的新一波新冠肺炎疫情反彈已逐漸平息，根據國家衛健委最新通報，內地在周一（23日）新增35宗確診病例，其中僅得1宗為本土病例，而在周日（22日）時更是首次錄得本土病例「零新增」。

彭博社報道，從爆發至今一個多月，中國再次遏制新冠肺炎疫情。報道同時指出，「中國模式」展示了如何控制新冠病毒，但亦引發了其他國家是否願意或能夠遵循同樣嚴厲措施的問題。



報道稱，中國要遏制新一波較之前更加困難，但其仍是採用與先前一樣的抗疫策略，該策略讓中國從首次疫情爆發至今平息了30多次疫情。報道大致梳理新一波疫情的蔓延情況，從南京祿口機場出現9人集體感染後，每天確診病例攀升至約50人，之後更在不到三星期的時間，每日新增確診病例暴增至100多宗，範圍遍布全中國約一半地區。

2021年8月24日，根據疫情形勢和防控工作需要，江蘇揚州市開展部分地區新一輪核酸檢測。（視覺中國）

報道指出，中國收緊防疫舉措，新增確診人數在接下來一星期降到個位數，最終大約用一個月的時間就控制疫情，與中國先前遏制疫情所用時間大致相同，「然後疫情就結束了，幾乎和開始一樣快」。報道同時提到，面對新一波疫情考驗，中國的核酸檢測達到「前所未有的水平」，例如浙江揚州市進行數十輪核酸檢測，以確保能夠發現每一名感染者。

報道亦有提到，隔離對控制疫情起到很大的作用，但確實有超過200個社區被標記為中、高風險區，擾亂人們的生活和企業運轉。

報道續指，相比較下，澳洲經歷多次封城，該國2600萬人口中，一半以上都被限制在家中，卻沒有控制住新冠病毒。美國更是從未成功過去遏制病毒，是依靠疫苗接種，並已訂於下個月推出加強劑，以加強對變種病毒捲土重來的保護。

報道最後稱，隨著Ｄelta變種病毒在全球範圍內蔓延，使群體免疫變得不可能，而中國的「零容忍」態度使之在國際社會上被孤立。但來自外部的威脅繼續存在，「很明顯，中國可以消滅這種病毒，問題仍然是她（中國）在對抗世界其他地區時能堅持多久」。