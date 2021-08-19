新冠疫苗｜江西安徽等地通告：未打針出行將受限　導致感染要追責

《人民日報》引述國家衛健委通報稱，截至8月16日，內地計報告接種新冠病毒疫苗逾18.7億劑次，完成全程接種的人次近8億。江西、安徽等地發布通告，鼓勵民眾盡快打針，並強調若因未接種疫苗而引發新冠病毒感染事件，會嚴肅追責。



8月14日，在溫縣岳村街道衛生院新冠疫苗接種點，工作人員在指導居民填寫個人信息。（新華社）

江西南昌自8月19日起，將在市重點場所及公共場所實行健康碼和新冠疫苗接種記錄「二碼」聯查，全市各級黨政機關、企事業單位幹部職工和黨員除有禁忌證明外，未接種的人員在8月底前盡快接種。舉辦的會議、培訓等，無接種禁忌症而未接種新冠病毒疫苗人員原則上不得參加，並減少其赴外省出差等公務活動。

通告特別強調，要嚴格落實疫情防控「五方責任」，對因未接種新冠疫苗（有禁忌症除外）而引發新冠病毒感染事件的，依法依規嚴肅追責。

安徽合肥、淮北、池州也有同樣的規定，湖北省十堰市茅箭區還提出，全區18歲以上無禁忌症人員，無故不接種新冠疫苗納入個人誠信記錄。湖北省鄂州市鄂城區也將打針納入個人誠信記錄，並要求全區醫療機構、車站、碼頭、農貿市場、商超、旅遊景區、酒店賓館等公共場所，必須查驗進出人員疫苗接種情況，以及對沒有接種疫苗人員進行教育和管控。

5月21日，在肥西縣銘傳鄉衛生院疫苗接種點，醫護人員在為居民接種新冠疫苗。（新華社）

廣西貴港市亦要求，全市人員密集的場所全面實行「二碼」聯查，未接種疫苗人員（有禁忌症除外）原則上不允許進入全市醫療機構住院部（除住院患者外）、養老院、監所（除被監管人員外），中小學校（含中等職業學校）、幼兒園教育機構、圖書館、博物館、文化館、建築工地等疫情防控重點場所。