新冠肺炎｜不是密接、未有出省　流調揭秘成都機場員工為何染疫？

7月28日，四川省疾控中心通報了一宗感染Delta變異毒株的新冠病毒陽性個案。該個案就職於成都天府國際機場航站區，14日內無省外旅居史，且並非確診患者的密切接觸者。正因如此，個案的感染源頭一度成「謎」。據《新華社》消息，患者感染源頭近日被找出，其與早前確診患者先後觸摸過同一段自動行人道的扶手。



四川省人民醫院7月27日上午，報告發現3宗新冠肺炎確診患者，3人為一家三口關係，於7月17日前往湖南省張家界市等地旅行，7月25日搭乘飛機返回成都天府國際機場。經流調溯源，發現3人病毒源頭為南京祿口機場，且均感染Delta變異毒株。

7月28日凌晨，成都天府國際機場一名航站區工作人員被通報為新冠陽性，但是其14日內沒有到過四川省外，亦並非確診患者的密切接觸者。且早前確診的一家三口下飛機後，僅在機場內停留10分鐘便搭的士離開，彼時這名陽性患者正在航站樓內開會，雙方並無時空交集。

圖為成都天府國際機場。（視覺中國）

四川省委建委應對新冠肺炎疫情領導小組疾病防控專家組組長祝小平一度懷疑，該名患者的感染是否因為因場內存在新的感染源。通過反復觀看閉路電視拍下的一家三口在機場內的行程，以及多次實地探查，祝小平等人將機場工作人員的感染源頭定位在機場內的自動行人道扶手。

據機場內閉路電視畫面，7月25日晚8時35分，確診一家三口下飛機路過一段自動行人道，其中孩子走在最前面未有佩戴口罩，在自動行人道入口處等待家人時將手扶在扶手上，還輕微地咳了一聲。此後，路過的人群沒有再觸摸過那段扶手。直至當晚10時20分左右，負責安全巡邏的兩位機場工作人員走過那段路，踏上自動行人道後，右邊的男子把手放在了右邊的扶手上。而這段扶手亦是兩名感染者的唯一共同點。

而後，經過基因測序，證實兩名感染者病毒基因高度同源。祝小平說，「也就是說，真的是摸了同一個扶手導致的病毒傳播。這也證實Delta變異株傳播能力更強，以及機場等重點場所存在防控盲區。」

祝小平介紹，天府機場後續沒有直接關閉，而是減少航班數量，強化各處環境死角消殺和人員防控。為了吸取這次教訓，四川省部分公共場所已安裝自動行人道紫外線自動消殺裝置，隨著扶手移動，可通過紫外線自動殺毒。