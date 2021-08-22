新冠肺炎｜研究指病毒可大廈間傳播　許樹昌：香港早已有類似案例

許多研究證實新型冠狀病毒可以通過「氣溶膠」（aerosol，氣霧）傳播，不過其通常發生在密閉空間中。中國疾控中心最新一份研究指，「握手樓」（形容樓與樓之間的間距近到打開窗可以握手的樓房）之間也可能存在氣溶膠傳播。



這份由中疾控、廣州市疾控中心、廣東省疾控中心等機構作出的最新研究指，兩個非常接近的建築物之間，能夠形成「相對封閉」的空間，有利於氣溶膠傳播。

研究指，新冠病毒或可在「握手樓」之間經氣溶膠傳播。（中疾控）

研究者提示，在某些條件下，「握手樓」里的集中隔離、居家隔離存在新冠病毒氣溶膠傳播風險。研究者建議，應注意氣流分佈對隔離病房氣溶膠擴散的影響，並加強隔離場所消毒。

研究指出，在2021年5月發生在廣東省廣州市的疫情中，有一名病例和密切接觸者同時住在醫院的2個不同建築內。兩棟建築之間有天花板，兩棟建築又彼此靠近，形成了一個相對封閉的空間，而後者最終確診感染，兩人的病毒基因序列高度同源。

研究者使用了與新冠病類似的毒刺突狀假病毒，用來在現場實驗模擬研究新冠病毒的氣溶膠的傳播路徑和影響因素。結果表明，從密切接觸者住處和指示病例住處之前有明顯的氣溶膠傳播路徑，其傳播主要還會受到冷氣、門窗等氣流佈局的影響。

許樹昌指，市民不需要太過擔心，因現時本港沒有社區爆發。（資料圖片 / 羅君豪攝）

針對研究指新冠病毒可以在相鄰大廈之間傳播，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌接受《香港01》訪問表示，這類傳播形式與香港2003年淘大花園的沙士病毒傳播事件相似，當時有單位洗手間U形氣格乾涸，住戶開抽氣扇時將糞渠內沙士病毒向上升，引發煙通效應，樓上及周邊單位住戶受感染。

許樹昌表示，本港市民對此不需要過多擔心，因為現時病毒沒有在香港的社區爆發，且飛沬才是病毒主要傳播途徑。但他建議，住戶可以每3日注水入洗手間U形氣格，來防止病毒氣溶膠經傳播；另外他也呼籲市民加快接種新冠疫苗來防範感染。