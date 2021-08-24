神舟十二號｜航天員周末點樣過？　聶海勝即場示範打乒乓球

中國的神舟十二號載人飛船已經在軌飛行兩個多月，並完成了兩次出艙任務。央視記者周日（22日）以「天地對話」方式採訪了聶海勝、劉伯明和湯洪波三名航天員。談及周末的休閒活動時，聶海勝即場示範在太空如何打乒乓球。



聶海勝示範在太空打乒乓球。（CCTV截圖）

據劉伯明介紹，航天員周末的活動豐富多彩，「跑步的時候聽聽音樂。然後打打乒乓球。」隨後聶海勝拿起球拍，示範如何在太空打乒乓球。而在聶海勝打球的同時，劉伯明繼續介紹稱，「海勝還有口琴、牧笛。」

實際上，神舟十一號航天員景海鵬和陳冬，2016年也在天宮二號示範過在太空打乒乓球。現任中國乒乓球協會主席、時任國家乒乓球隊主教練劉國梁和張繼科、馬龍當時見證了這場「全世界最高」的乒乓球賽。

此外，湯洪波稱，到了周末，三人都會給家裏打個電話報平安，「這也讓我們心裏的感覺非常安靜舒適。跟家裏人打打電話，非常開心的，感覺近在咫尺一樣。這種心裏的距離，在太空飛行的這種孤獨感就會消除很多。」

太空之旅即將結束，三名航天員也在為返回地球做準備。聶海勝表示，「現在重點是把艙外服乾燥好了，儲存起來，因為這個艙外服後面的航天員還要繼續使用。我們要加強身體鍛煉，練好自己的肌肉、骨骼和心肺功能，做好返回的準備，以及着陸後的再適應。確保整個任務圓滿、順利、安全的完成。」

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據悉，三名航天員預料下月會乘坐飛船返回地球，神舟十二號返回艙將在東風着陸場着陸。