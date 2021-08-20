神舟十二號｜第二次出艙圓滿完成既定任務　航天員將下月返回地球

中國載人航天工程辦公室發布消息，正在中國太空站天和核心艙上的神舟十二號航天員聶海勝及劉伯明，在周五（20日）早上進行第二次出艙活動。

據指，第二次出艙的任務主要有三個，分別是安裝艙外的熱控擴展泵組、抬升艙外全景攝像機D，以及組裝艙外工具箱。

最新消息指，在下午2時33分左右，歷時約6小時的出艙活動結束，圓滿完成全部既定任務，兩名航天員已安全返回天和核心艙，比原計劃提前約一小時。



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據介紹，第二次出艙活動，天地間大力協同、艙內外密切配合，先後完成艙外擴展泵組安裝、全景相機D抬升、艙外設施組裝等任務，全過程順利圓滿，進一步檢驗中國新一代艙外航天服的功能性能，檢驗航天員與機械臂協同工作的能力及出艙活動相關支持設備的可靠性與安全性。

中國載人航天工程辦公室指，目前神舟十二號載人飛行任務已經進入第三個月，後續航天員將繼續開展太空科學實驗和技術試驗，並計劃在9月中旬返回東風着陸場。返回前，神舟十二號飛船還將進行繞飛及徑向交會試驗。

中國載人航天工程辦公室表示，截至早上10時12分，身著中國自主研製新一代「飛天」艙外航天服的聶海勝、劉伯明，已先後從天和核心艙節點艙成功出艙，並已完成在機械臂上安裝腳限位器和艙外工作台等工作，後續將在機械臂支持下，相互配合開展太空站艙外有關設備組裝等作業。與此同時，在艙內的另一名航天員湯洪波則配合支持出艙航天員開展艙外操作。

航天員首次出艙畫面：

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另據中國航天員科研訓練中心研究員、航天員系統副總設計師吳大蔚此前透露，根據任務安排，航天員第二次出艙活動將抬升一個全景相機、安裝一套擴展泵組，為後續太空站擴展艙段做好準備。吳大蔚解釋，此舉一方面是為了完成建造，另一方面也是為了全面涵蓋關鍵技術驗證的要素，「所以這方面設計上肯定是這個有覆蓋性，也有任務的這種需求。」出艙任務主要有三項：安裝艙外的熱控擴展泵組、抬升艙外全景攝像機D、以及組裝艙外工具箱。