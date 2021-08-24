有片｜湖南衛視主持錢楓涉迷姦　舉報女子公開事發閉路電視片段

24日（周二），內地一名女網友「小藝希望壞人被懲罰」發文聲稱她於2019年遭到湖南衛視主持人錢楓下藥迷姦，但其在上海報警後卻未立案。

該女網友於同日更公開部分閉路電視影片，其中一段可以看見疑似一男一女出現在電梯口，女子站立不穩摔倒在地，同行男子則將女子拉起並扶入電梯。



除了電梯口前的畫面外，女網友還另外公布了幾段影片，皆可以看見同樣衣著的一男一女，女子均疑似站立不穩，由同行男子拉著走路。

官媒人民網24日發表評論文章指，女網友所述是嚴肅指陳，關涉錢楓的名譽，關乎湖南衛視的形象，更關乎法律尊嚴。由此而言，錢楓需要直面對方的指陳，湖南衛視也有責任公開回應，公安機關更有責任徹查。

文章又指，法律不會冤枉一個好人，也不會放過一個壞人。如果錢楓確實有問題，就該承擔法律代價，而女網友如果存在污衊，也會難逃制裁。讓法律驅散疑雲，照亮人心，盡快給公眾一個交代。

據早前報道，網友「小藝希望壞人被懲罰」於微博發文講述稱，她是一個90後的南方女孩，2018年她受邀參加了湖南電視台《天天向上》節目組的錄製工作。節目錄製完的當天晚上，她收到了節目組工作人員的信息，之後加上了主持人錢楓的微信。

疑酒中被下藥 衣服遭撕爛

該網友稱，錢楓其後多次邀約她出來吃飯。直至2019年2月14日，錢楓和幾個朋友和該網友一起在上海一家小酒館吃晚飯，當晚錢楓勸她喝了許多果酒。該網友聲稱，晚飯後她頭特別暈和難受，意識模糊，她強烈懷疑酒中可能被下藥。

該網友描述，吃完飯後錢楓提議去KTV，然後她就意識不清，直至她第二天醒過來，發現自己一絲不掛的躺在了一個陌生的床上，錢楓同樣一絲不掛地躺在她身邊，錢楓還表示他用了安全套。她離開時甚至發現連「衣服也被撕爛了」。

事發後，該網友打給當晚的網約車司機，司機稱錢楓在車上手腳不乾淨，錢楓還硬拖著她下了車。她又調取閉路電視影片，發現當晚她已經神智完全不清醒，都是錢楓強行拖著她走的，幾乎是把她拖入房間。

湖南衛視主持人錢楓強姦被指控強姦。（網易娛樂）

該網友又聲稱，其後錢楓通過轉帳、哄騙等手段想壓下這件事，但她選擇了報警，警方帶她驗傷後，結論是下體撕裂傷，其後她還做了筆錄，但至今仍未立案。